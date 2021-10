Federico Bolaños, el coach de los campeones mundiales en barismo

El nombre Federico Bolaños resuena una vez más entre los profesionales del barismo. El salvadoreño es barista desde el 2005 y ha formado y preparado a muchos profesionales en el ámbito, entre estos al ganador del World Barista Championship 2021.

Este es el tercer campeonato mundial que Bolaños gana como "coach". En 2011, fue un salvadoreño, en 2019 una barista coreana y este año un colombiano. Además, de los campeones mundiales, el profesional ha llevado dos baristas más a las finales y cinco a las semifinales.

El santaneco cuenta que su pasión por el café de calidad nació en 2003, cuando por primera vez probó un buen café. Antes de eso, asegura que todas las experiencias que había tenido eran iguales a la de la mayor parte de los consumidores, una taza amarga, con sabores quemados y a la que se le debe agregar mucha azúcar por lo amargo que es.

"Hace muchos años me dieron a probar una taza de café que por primera vez no era amarga sino que era dulce, naturalmente. Pregunté cómo era posible si no era el café que yo había probado antes y me dijeron que era porque esos cafés siempre se van del país", dice. Es así como nace la idea de abrir una cafetería que ofreciera ese tipo de café.

Según Bolaños, lo que él quería era una cafetería donde se le rindiera tributo al café, que la gente que llegara a tomar café que solo llevara el agua con el que se prepara y para eso necesitaba baristas profesionales. "Mi idea era hacer algo mucho más purista más enfocado en la calidad del grano", afirma, sin embargo, ante la falta de profesionales en barismo en El Salvador decide capacitarse en Estados Unidos y Europa para formar al primer equipo que contratara en su empresa.

Su formación pasó de ser solo para enseñar, académica, y llegó a algo más científico, lo que le ha permitido dar un salto de calidad en la taza y ahora ser coach, asegura el barista.

Bolaños recuerda que en 2011, El Salvador fue el primero en ganar el campeonato mundial, siendo país productor. "Creo que eso le dio una gran ilusión a toda Latinoamérica de creer que sí se podía", dice. Además de eso afirma que ha formado a 18 campeones nacionales al rededor del mundo, entre estos Rusia, Francia, Panamá, Costa Rica, Australia y México.

"En todo esto ha habido mucho aprendizaje (...) estoy agradecido con Dios porque la verdad es que haber logrado esto es casi un milagro, es bien dificilísimo ganar competencias como estas", manifiesta.

El barista cuenta con una empresa de tostaduría de café en El Salvador llamada Alquimia Coffee. Es catador Q Grader certificado por el Coffee Quality Institute. Asimismo, es instructor autorizado de la Asociación de Cafés Especiales (SCA).