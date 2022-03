Financial Times: LaGeo será emisor de bono bitcóin

Los detalles sobre la emisión del bono bitcóin por $1,000 millones siguen saliendo a cuenta gotas y no por medio de voces oficiales.

Recientemente la revista Financial Times publicó que banqueros de inversión, le aseguraron que el emisor del bono sería LaGeo, la empresa estatal de geotermia, que produce alrededor de un 22 % de la energía que se consume en el país.

De ser así, la deuda del bono bitcóin o bono volcán, no sería deuda soberana.

"Si LaGeo emite los bonos y no tiene garantía soberana, no es respaldada con los flujos de la recaudación de impuestos sino sólo con el flujo del emisor (LaGeo)", explica el economista Luis Membreño.

Esos flujos o ingresos por venta de energía, según el informe financiero de la compañía, al cierre de 2021, fueron de $135.9 millones, una séptima parte de la totalidad del bono. Mientras que los activos eran de $773.9 millones y las utilidades netas llegaron a los $36.2 millones.

Según el economista Rafael Lemus, la decisión de hacerlo por esta vía es para que las cuentas fiscales cuadren y que la deuda no suba un punto más del PIB (porque ya está en un 85 %).

"Lo están haciendo (vía) LaGeo para darle la vuelta a que esos $1,000 millones no sumen a la deuda; osea están usando subterfugios para evadir los compromisos como gobierno y tirárselos a una empresa que es sociedad anónima aunque tenga su capital y su patrimonio estatal. Además, no rendirían cuentas y todo no sería transparente", explica.

Opacidad

Lemus recalca que LaGeo "no es una empresa pública es una sociedad anónima", por ende "no forma parte del sector empresarial del Estado... Queda en un terreno que es simular que es el Gobierno, pero no lo es".

La constitución de la empresa, detalla que el principal accionista de LaGeo es la Compañía es Inversiones Energéticas, S. A. de C. V. (INE), quien es 100 % propiedad de CEL.

Esta emisión de bono bitcóin que fue anunciada por el presidente de la República, Nayib Bukele, en una fiesta playera en noviembre pasado, se iba a realizar —según dijo el mandatario— en febrero pasado. Posteriormente, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, aseguró en televisión que sería del 15 al 20 de marzo; pero para realizarse se necesita el andamiaje legal.

Zelaya dijo hace una semana que las leyes estaban en elaboración "muy avanzada" y que Bukele sería quien tendría que darle el aval antes que llegaran a la Asamblea Legislativa; y así a tres días de cumplirse el plazo impuesto por Hacienda, aun no se sabe cómo se hará.

De lo que se conoce a la fecha, es que el bono será colocado a 10 años, a una tasa de 6.5 % (la tercera parte de lo que sería si se colocaran bonos tradicionales en el mercado internacional).

Además que será en la "red líquida" de Blockstream y que tendrá "dividendos especiales distribuidos anualmente".