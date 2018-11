Firman acuerdos para promover el café salvadoreño en China

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) firmó tres acuerdos con instituciones de la República Popular China con la intención de promover el consumo del aromático en ese país. De la cosecha 2017-2018, el gigante asiático compró 2,235 quintales por $559,792, con datos actualizados hasta el 31 de octubre.

El primero de los acuerdos es una carta de intención con Sia B-Consulting Group para desarrollar una estrategia de marketing para el mercado chino.

Además, otra carta de intención con Shanghai First Food Chain Development manifiesta el interés por comprar café salvadoreño, promover y posicionar una marca de café de El Salvador en Shanghái y otras provincias de China, así como cooperar en el desarrollo de una estrategia de mercadeo.

Esta empresa cuenta con 64 años de trayectoria, ocho tiendas en Shanghái y más de 50,000 clientes, de acuerdo con el CSC. También se firmó una carta con la Cámara de Comercio de China, durante la 10.ª China Pickles and Food Expo. Una delegación de funcionarios, así como el presidente de la república, efectuó en días pasados una primera visita a China. El CSC envió una delegación para representar al sector cafetalero. Unas 18 personas estuvieron en la China International Import Expo (CIIE) y nueve en la China Pickles and Food International Expo. La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) criticó que no se incluyó lo suficiente al sector productor.

"Nosotros no sabemos cómo lo organizaron y desconozco el proceso que llevaron. Creo que nosotros como Asociación Cafetalera deberíamos haber sido considerados en esto y no fuimos tomados en cuenta", dijo el presidente de la gremial, Omar Flores.

"Habría que saber si realmente ha habido negocios. Y si es así, pues está excelente. Creo que debería haber una mejor organización cuando se piensa en ir a vender el café salvadoreño a otros países", agregó.

Por otra parte, Víctor Mencía, presidente de la Cooperativa Siglo XXI, afirmó que los acuerdos son positivos: "Cualquier iniciativa que tenga que ver con la promoción de café de El Salvador, especialmente en países emergentes (...), creo que es bueno".

Sin embargo, señaló que el CSC está centrando su apuesta de promoción solo en el café de especialidad y dejando de lado las otras calidades, como el que se produce en las zonas bajas. "Yo no sé por qué todo el mundo le apuesta al café de especialidades cuando los chinos, la mayoría su capacidad adquisitiva es baja. Por qué no promovemos una planta de liofilizado y compremos todas las calidades bajas, hacemos instantáneo y se lo vamos a vender. Acuérdese que el café instantáneo es el que tiene más consumo en todo el mundo", dijo.

De acuerdo con el CSC, durante el viaje, algunos de los empresarios hicieron visitas a cafeterías en sectores de China para dar a conocer el perfil del café que producen bajo procesos de calidad, presentando tuestes y métodos de preparación. Además, se desarrollaron degustaciones preparadas con diferentes método y cataciones demostrativas acompañadas de charlas.