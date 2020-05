Fundación brinda apoyo alimenticio a familias

Keep a Child Alive (KCA, por sus siglas en inglés), la fundación de Alicia Keys, se comprometió a recaudar $350,000 para alimentar por dos meses a 5,000 familias necesitadas que viven a lo largo de la costa de La Libertad. La organización está comprometida con mejorar la salud y el bienestar de los niños vulnerables de todo el mundo y en ese marco se une a la iniciativa "Waves of Help" del hotel de playa Puro Surf, lanzada en abril cuando la pandemia covid-19 volcó la industria turística y dejó a muchas personas sin poder alimentar a sus familias.

Hasta el día de ayer, la página oficial de la fundación (https://www.keepachildalive.org/covid-19/) ya registraba $176,410 en donaciones, lo que representa el 51 % de la meta. "Por $35, una familia con cuatro niños de 16 años o menos puede alimentarse durante un mes", se explica en el sitio.

Puro Surf es parte de la comunidad costera de El Zonte, La Libertad, donde muchos dependen del turismo de surf para ganarse la vida. A principios de abril, la situación de emergencia llevó a la Compañía a proveer alimentos a más de 600 familias que viven en El Zonte y otras comunidades aledañas. Dada la necesidad que presenciaron durante esa entrega de alimentos, Puro Surf decidió lanzar la iniciativa, "Waves of Help", cuyo propósito fue recaudar fondos para continuar suministrando alimentos a las familias en necesidad.

"Logramos que la fundación KCA de Alicia Keys se interesara en nuestro país y llevara nuestra aspiración de recaudar $20,000 a otro nivel; estarán donando $350,000 para alimentar 5,000 familias por 2 meses. Hemos escogido la zona costera de La Libertad, dado que Puro Surf está liderando esta iniciativa, pero nuestro objetivo es empujar a otros que se unan a la causa y apoyen otros sectores del país", explicó Rodrigo Larios, gerente general del hotel de playa.

Por su parte el presidente y CEO de Keep A Child Alive, Antonio Ruiz-Giménez, agregó que "El Salvador se encuentra entre los países más afectados por la pobreza, la violencia y el tejido social desgarrado. A lo largo de su costa, muchos de los que ya vivían al borde de la pobreza ahora no pueden trabajar y luchan por llegar a fin de mes. Queríamos intervenir rápidamente para evitar impactos negativos a largo plazo en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños".

El contenido de las canastas de comida incluye: 14 libras de frijoles, ocho libras de arroz, 1.6 libras de leche en polvo, cuatro libras de avena, cuatro libras de harina de maíz, 4.4 libras de pastas, 1.3 libras de salsita de carne, dos libras de sal, una libra de azúcar y 1.5 litros de aceite vegetal.

Puro Surf, junto con las organizaciones locales Glasswing International y Sumemos, han logrado coordinar con cinco municipalidades en La Libertad la entrega de 5,000 canastas de alimentos donadas por KCA durante de mayo y se preparan para una próxima entrega en junio. Este esfuerzo se llevará a cabo gracias a la colaboración de 60 voluntarios quien a pesar de todo, harán su mayor esfuerzo para apoyar a aquellos más necesitados.

El hotel de playa, de la mano con Sumemos, una organización local, encausaron un primer esfuerzo con el cual lograron aportar los fondos necesarios para alimentar a más de 600 familias de la zona en el mes de abril. Ahora la apuesta es mayor.