Fundación Citi junto con TechnoServe invierten en más de 50 empresas salvadoreñas a través del programa “Crece tu Empresa”

La Fundación Citi, en alianza con TechnoServe, clausuraron la cuarta generación del programa “Crece tu empresa” 2018-1019, el cual busca fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo empresarial en jóvenes con el objetivo de impulsar el crecimiento económico.

Los beneficiados con el programa fueron jóvenes emprendedores entre 18 y 30 años de edad, quienes recibieron capacitación en diferentes temas de desarrollo de mejores prácticas empresariales y asesorías personalizadas. “El programa tuvo una duración de 10 meses en los cuales tuvimos 53 participantes salvadoreños, 71 jóvenes de las empresas recibieron este entrenamiento, asesoramiento, y principalmente acciones estratégicas para que ellos logren acelerar su proyecto de negocio para llevarlo a un proyecto de negocio de éxito en El Salvador”, sintetizó Ana Cristian López, directora ejecutiva Citi El Salvador.

50 emprendedores fueron graduados con la cuarta generación del Programa “Crece tu empresa”.

Parte del apoyo que recibieron los emprendedores consistía en la elaboración de un plan de crecimiento para sus negocios y fueron acompañados en sus primeros pasos de implementación, recibiendo asesorías en temas importantes como el mercadeo, las ventas, las finanzas y la administración. Algunas empresas de las apoyadas están enfocadas en alimentos, confección, calzado y servicios.

“Con este proyecto lo que buscamos es crear un espacio donde los emprendedores puedan validar su nivel de negocio, ver si hay un mercado que esté dispuesto a pagar por lo que ellos creen que va a ser un buen producto o un buen servicio, ordenarse en la parte de gestión administrativa y también plantear hacia dónde irán en el futuro”, manifestó Oscar Artiga, director regional de emprendimiento de TechnoServe.

(de izquierda a derecha) Ana Vilma Fagoaga, corporate affairs and comunicacitios de Citi; Óscar Artiga, director regional de Emprendimiento de TechnoServe; José Giammattei, cofundador de Applaudo Studio; Ana Cristina López, directora ejecutiva Citi; y Gijs Veltman, banquero sénior Citi.

El éxito del programa se reflejó en el 50% de incremento en ventas y 13 nuevos empleos generados por las empresas participantes. Con esta cuarta generación, desde 2015 a la fecha, suma 200 beneficiados con el programa. “A nivel regional tenemos este mismo programa en Guatemala, y en Panamá además de El Salvador. En total hemos apoyado más de 470 empresas a nivel centroamericano y en el 2020 vamos a seguir haciéndolo gracias al apoyo de Citi y vamos a expandirnos a Honduras, o sea que ya estamos hablando de 4 países en Centroamérica en el que el Programa Crece está apoyando a 200 jóvenes por año”, agregó Artiga.

Empoderamiento y satisfacción

Entre los 50 graduados se encuentra Agneta Kattan, con su empresa Marketing Saludable.” Además de que nuestras expectativas eran altas, con todos estos talleres, hicieron crecer nuestros conocimientos e hicieron crecer nuestras marcas. Acompañado de estos talleres, la asistencia que los asesores nos daban fue un éxito fundamental para este programa”, aludió Kattan.

Los resultados fueron más allá de las expectativas, de acuerdo con Kattan: “somos capaces de superar nuestras propias metas y analizar todos los escenarios posibles antes de emprender, ayudándonos a tomar las mejores decisiones con respaldo de datos reales. Nos enseñaron no solo a autoevaluarnos sino a evaluar a nuestra competencia para tener una verdadera ventaja competitiva, a sondear el mercado y a darnos cuenta de cómo el ADN de un emprendedor nos hace superarnos unos a otros”, sostuvo.

Otra de las beneficiadas fue Osiris Castro con su emprendimiento Tunan, negocio que se dedica al procesamiento de alimentos naturales, apoyándose de los productores locales. Ella también obtuvo un capital semilla como un incentivo que le permita mejorar su producción.

“Realmente el desarrollo ha sido algo increíble. Ha sido un apoyo desde el inicio hasta el final y me ha encantado mucho que, no sólo se enfocaron en temas que quedaron en papel, sino que al trabajar uno a uno nos fueron apoyando en nuestras debilidades y nos fueron asesorando mucho más allá. No solo en los temas que veíamos en cada taller, sino que de repente veíamos cosas en las que tenemos debilidades, y ya ellos nos iban apoyando en esas áreas para que creciéramos de manera integral”, explicó Castro.

“A corto plazo ahorita queremos montar ya nuestra planta de producción, y a largo plazo mientras la demanda vaya creciendo esperamos trabajar de mano a mano con los agricultores para que ellos nos den todas sus cosechas para poderlas procesar”, concluyó la emprendedora de Tunan.

La convocatoria para el quinto ciclo del programa en El Salvador está abierta y se espera beneficiar a 50 jóvenes emprendedores con las Becas CRECE. Adicionalmente, el programa tendrá expansión hacia Honduras, en donde se brindará apoyo a 50 jóvenes emprendedores más. Para más información y postular a las becas puede visitar www.crecetuempresa.org.