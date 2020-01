Fundación Progresa entrega becas a jóvenes para sus estudios universitarios

Hace poco más de un año comenzó a funcionar la Fundación Progresa, entidad creada por Marcela Simán, una joven de 17 años que asegura que el camino a tener un mejor país es que todos los niños y niñas tengan oportunidad de finalizar sus estudios.

La Fundación ejecuta un programa de becas que, a la fecha, ha beneficiado a 20 estudiantes, 10 de la generación 2018 y 10 de la 2019. Cada beca tiene un costo anual de $2,500 y cubre matrícula, cuotas, material y pasajes de bus, entre otras cosas.

"En la escuela (en la que ella estudia) estábamos dando clases de inglés, y un día les preguntaba a los chicos que llegaban a recibirlas que qué querían estudiar, y todos me decían que no iban a poder ir a la universidad porque no tenían recursos para pagársela", cuenta Marcela.

Con la ayuda de empresas aliadas y actividades como proyecciones de películas, la Fundación ha logrado beneficiar ya a 20 jóvenes, 10 de los cuales ya finalizaron su primer año de estudios en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). La UCA les ofrece la cuota mínima para que el valor de la beca no deba ser tan alto.

Ahora, el objetivo de la entidad es aumentar su alcance. "Queremos que más empresas y más personas se sumen para poder beneficiar a más jóvenes", señala Marcela Simán. El esquema es de apadrinamiento: usted puede elegir donar los $2,500 anuales para una beca completa, o $1,250 para una media beca, pero la experiencia va más allá.

"Lo que queremos es que los jóvenes conozcan a los padrinos, que convivan con ellos y que esto sea una motivación para que culminen su carrera con éxito", indicó.

Los becarios

Los 20 becarios que actualmente apoya la Fundación Progresa son jóvenes integrales. Al momento de la selección, se toma en cuenta que tengan buenas calificaciones, una nota alta en la PAES, pero también deben presentar un ensayo en el que expliquen por qué necesitan la beca. "Se ve además las actividades extracurriculares que tienen, de verdad son muchachos integrales", señala Marcela.

Las dos primeras convocatorias para las becas se han realizado en el Instituto Nacional Francisco Menéndez y en el Instituto Nacional Francisco Morazán, pero la idea es poder llegar a más instituciones. Uno de estos becarios es Francisco Menjívar, quien dice que nació en un entorno con pocas posibilidades para el desarrollo académico y profesional: "Sin embargo, mis padres se esmeraron en escoger las mejores escuelas e institutos para mí, esto me ha llevado a esforzarme por mi proyección futura de ser uno de los mejores ingenieros industriales del país".