Fundación Renacer inaugura centro de cómputo

Fundación Renacer inauguró ayer las instalaciones de un centro de cómputo, el cual se utilizará para capacitar a los jóvenes del programa "Creando Esperanza". Este fue instituido en 2014 por la fundación para preparar a jóvenes de hogares de acogida del país para incorporarse al mercado laboral tras cumplir los 18 años, momento en que por ley tienen que salir de estas instituciones.

"Vimos que había una necesidad grande, que era ayudar a aquellos jóvenes que estaban por cumplir 18 años a no tener que enfrentar el terror de la calle (...) muchos jóvenes no saben a dónde van a comer, a dónde van a dormir, cómo van a subsistir; los obliga a regresar a familias donde no los pueden tener por múltiples razones, o no los quieren tener", relató Fernando Poma, vicepresidente de Fundación Renacer, sobre los orígenes de la iniciativa.

"Creando Esperanza" capacita a los jóvenes durante 12 meses en competencias técnicas y herramientas necesarias para tener un empleo asegurado. Además, en este periodo, los beneficiarios reciben apoyo psicológico, clases de inglés; cursos de finanzas personales, empleabilidad, valores y liderazgo.

Los jóvenes son capacitados en el área de su elección y realizan prácticas en empresas que apoyan al programa.

La primera generación de jóvenes realizó su entrenamiento en las empresas de Grupo Poma, luego se sumaron otras compañías a la iniciativa, lo que hizo posible recibir a más jóvenes.

La primera generación estuvo conformada por 17 participantes; la segunda por 30 y la tercera por 60. En la cuarta generación, que inicia su preparación en noviembre próximo, se espera integrar entre 70 y 80 jóvenes.

Nuevas herramientas

Para la construcción del centro de cómputo aportaron las empresas Microsoft, Banco Atlántida, Construcciones Nabla, Kobe, Innoversa, Gamma Trading, Tekhaus, Grupo Publimóvil, y Claudio Ramos.

Los jóvenes de la cuarta generación recibirán una certificación internacional por parte de Microsoft denominada MOS (Microsoft Office Specialist). Los programas a impartir son Excel y Word. A futuro se prevé agregar Power Point y talleres de programación.

"En el área en que yo estoy, utilizamos muchos programas como Excel. Nos va a beneficiar porque podemos aprender cosas nuevas, y para nuestro ámbito laboral o con lo que vamos a estudiar en la universidad", dijo Yency Hernández, beneficiaria del programa que realiza sus prácticas en el centro de llamadas del Hotel Real Intercontinental.

"Muchas personas nos dicen sí se puede salir adelante, pero son pocas las que de verdad nos dan la mano para salir adelante. grupo Poma, a través de Fundación Renacer, nos ha dado ese apoyo", expresó Cristofer Martínez, quien dice que su plan a futuro es crear su propia firma de auditoría.

Cada año, alrededor de 500 jóvenes salen de casas hogar. El vicepresidente de Fundación Renacer dijo que la idea "es seguir ampliando el programa, seguir creciendo para que tal vez un día no hayan muchos jóvenes que tengan que salir por ley a la calle", concluyó.