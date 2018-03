GOES admite que reforma de pensiones tendría efecto por pocos años

Lee también

La reforma al sistema de pensiones ahora aparece como una de las acciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere poner en primer plano a El Salvador.Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) dijo que el FMI "hizo hincapié en que aceleremos" los cambios convenientes a la reforma al sistema de pensiones. Lorenzana agregó que el FMI no se inclinó por ninguna de las propuestas de reforma que han surgido."El tema de pensiones es clave para la sostenibilidad fiscal", anotó Lorenzana.El funcionario de la STPP se reunió la semana pasada con la misión del FMI e Estados Unidos. Lo acompañaron otros representantes del Gabinete Económico.El Gobierno busca un acuerdo con del FMI para superar la crisis fiscal. El encuentro "tenía el propósito de ratificar la voluntad del Gobierno de suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario", dijo Lorenzana en entrevista con Canal 10.El FMI, igual que otros organismos y países amigos mostró preocupación porque el Gobierno y los diputados de oposición están distanciados otra vez y suspendieron las mesas de trabajo. "Evidenció, para ellos, falta de voluntad para acordar un programa con el Fondo Monetario", comentó Lorenzana.El detonante de la separación fue aprobar el presupuesto aún com laa deficiencias que ya se habían señalado.Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adelantó su conclusión sobre el análisis de la reforma al sistema de pensiones que presentó el Gobierno en febrero de 2016.Si bien fue una firma consultora la que analizó la propuesta del Gobierno para crear un sistema mixto de pensiones, el secretario técnico atribuyó las conclusiones al BID."La reforma que presentó el Gobierno es una que asegura sostenibilidad en el sistema de pensiones en el corto y en el mediano plazo", manifestó Lorenzana sobre las conclusiones del organismo multilateral. El GOES plantea pasar la mitad de los ahorros de pensiones (poco más de $4,000 millones) a un instituto nuevo, público y reducir algunos beneficios. El punto es que el sistema sea manejable para las finanzas públicas, pero el efecto sería limitado. "De alguna manera lo habíamos previsto. Esta es una medida para salir de la situación en los próximos cinco a diez años... nosotros habíamos pensado que al próximo Gobierno le podían tocar tomar otras decisiones", agregó el funcionario.Para solucionar el corto tiempo que la reforma tendrá efecto, el BID propone agregar más cambios que tengan impacto por más tiempo. "El BID considera que lo recomendable es que a esta reforma del Gobierno podían incorporársele reformas adicionales, que son las paramétricas. Particularmente, ellos están recomendando aumentar el tiempo de cotización", concluyó el secretario técnico. Luego agregó que no se puede rechazar ninguna propuesta por adelantado, sino que las estudiarán todas. El análisis completo sobre la reforma que propone el Gobierno se conocerá hasta finales de este mes.