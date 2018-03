GOES alcanzará límite para tomar prestado de las AFP

Lee también

Este año el Gobierno entrará otra vez en problemas para enfrentar sus compromisos relacionados con las pensiones. Igual que en ocasiones anteriores, necesita hallar una opción segura de obtener dinero para entregar las pensiones a quienes ya están jubilados o en situación de retiro.El riesgo actual es que una de las dos AFP ya no podrá seguir prestándole al Gobierno, como lo ha hecho desde 2006, porque la cuota que permite la ley para hacerlo alcanzará el punto máximo.El titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), Roberto Lorenzana, dijo en una entrevista matutina que “sin reforma al sistema de pensiones actual, en julio de este año una AFP no tendrá capacidad de pago, según los mismos empresarios”. El funcionario se refiere a una reunión que tuvieron con la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones (ICP), donde están reunidas las gremiales patronales, los sindicatos y la gremial propia de las AFP. Ellos llevaron su propia propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa.Pero los miembros de la referida iniciativa manifestaron que más bien pasó algo diferente. “Nadie de la ICP dijo que una de las AFP no tendrá dinero para pagar las pensiones a partir de junio de 2017. Nadie dijo eso”, comentó Enrique Anaya, que participa en la ICP como apoyo al Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (COMTRADEFOP). Anaya continuó: “Lo que sí se dijo, pero es muy distinto, es que en julio de 2017 una AFP alcanzará el límite máximo de 45 % de compra de CIP”.¿De qué hablan Lorenzana y Anaya? Del dinero que el Gobierno toma prestado de los ahorros de los trabajadores cada tres meses. Estos ahorros forman los multimillonarios fondos de pensiones que manejan las AFP. Hasta ahora hay más de $9,000 millones acumulados con las cotizaciones de salarios, ahorros voluntarios y resultados de inversiones.Desde 2006 existe el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Es una herramienta financiera para tomar dinero de una persona y prestárselo a otra. Con el FOP, los trabajadores le prestan al Gobierno más o menos $500 millones al año, pero con la participación de las AFP como intermediarias de ese préstamo.Con ese dinero el Gobierno le paga las pensiones a los que se jubilaron con el INPEP, el ISSS y algunos que tienen un ahorro combinado con el sistema actual. Necesita hacerlo así porque no tiene otra manera de pagarlo.Para prestar con los ahorros de los trabajadores, las AFP tienen una restricción: no pueden dárselo todo. Como máximo pueden prestar un 45 % de lo que registran como fondos de pensiones en ese momento. Ese 45 % es un límite que la ley establece, y para poder ampliarlo hace falta reformar la ley o cambiar todo el sistema.Entonces una de las dos AFP alcanzará en julio próximo el 45 % de techo. Los CIP son los papeles que entrega el Gobierno para dar fe de que pagará la deuda adquirida con los fondos de pensiones.Anaya explicó que en parte este proceso de alcanzar el techo se aceleró porque el Ministerio de Hacienda (MH) promovió un cambio en la ley que le permitía usar el dinero de los ahorros no solo para pagar pensiones, sino también para pagar esta misma deuda que arrastra desde 2006 con los trabajadores cotizantes.