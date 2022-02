GOES analiza rehabilitar los derechos de vía de antigua línea férrea

El Gobierno de El Salvador, a través del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), publicó ayer las bases de un concurso público para contratar a una firma que evalúe la rehabilitación del derecho de vía de la antigua línea férrea del país "donde sea factible", y proyectar nuevos tramos "donde sea requerido". El proyecto consiste en la implementación de una red de corredores ferroviarios interdepartamental para el transporte de pasajeros y de mercancías, según dicen las bases del concurso colocadas en Comprasal, el portal de compras públicas del gobierno.

"Se proyecta la implementación de 342 km de línea férrea utilizando, en aquellos sectores donde sea factible, el trazado del derecho de vía de la red ferroviaria de FENADESAL en desuso, para los distritos 1, 2 y 3. Además, la apertura de 193 km de nuevos tramos para conectar nuevas zonas de interés estratégico", dice un fragmento de las documento.

El proyecto se ha denominado "estudio de factibilidad, proyecto de ingeniería básica y estructuración de técnica para la red de transporte ferroviario interdepartamental de El Salvador".

Para agilizar la consultoría, el FOVIAL ha pedido segmentar el análisis por corredores: puerto de Acajutla–San Salvador (108 km); San Juan Opico-Santa Ana–Ahuachapán-Frontera Las Chinamas (92 km); puerto de Acajutla–Frontera La Hachadura (45 km); San Salvador–Aeropuerto Internacional San Romero (39 km); Aeropuerto Internacional San Romero–Surf City (31 km); Aeropuerto internacional San Romero–Usulután–San Miguel-La Unión (181 km); La Unión–Frontera El Amatillo (39 km).

La antigua línea férrea de El Salvador consta de 551 kilómetros; con el proyecto que impulsa la actual administración rondaría los 535 kilómetros. En la cuenta oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en Twitter, un estudio de factibilidad del Tren del Pacífico; empero, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) contrató hace algunos meses a un consorcio coreano conformado por las firmas Soosung Engineering Co., Ltd., Korea National Railway, Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture Co., Ltd. y Pyunghwa Engineering Consultants para elaborar el estudio de viabilidad del Tren del Pacífico.

El estudio del BCIE tendrá un costo de $450,000, cantidad que ha sido proporcionada en concepto de cooperación técnica por el Donante Único de Corea (KTF); en tanto, el estudio del FOVIAL será financiado con recursos de una titularización. El Gobierno no informó ayer las razones para convocar a un estudio adicional sobre el tren.

La posibilidad de utilizar antiguos tramos del tren no había sido descartada en los análisis preliminares hechos a petición del BCIE; además, ya se había determinado que la conexión San Salvador-Acajutla es la más importante para el Tren del Pacífico.