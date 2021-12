Galvanissa gana premio al Exportador 2019-2021

La empresa Galvanizadora Industrial Salvadoreña (Galvanissa) recibió el premio como exportador 2019-2021, otorgado por la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport).

En la cuadragésima cuarta edición de los premios a exportadores destacados, la gremial resaltó la labor empresarial de Galvanissa, dedicada a la exportación de hierro y fabricación de techos y tubería pesada, por la generación de 3,000 fuentes de empleo y su modelo de negocio.

"La insuperable propuesta de valor que ofrecen a sus clientes les ha permitido desplegar 200 Megaservicios desde Guatemala hasta Costa Rica. Lo que inició como un sueño, es ahora la cadena de ventas de productos especializados en hierro y techos más grande del istmo, dinamizando la economía en Centroamérica", indicó Coexport en la premiación.

"Este premio que Coexport nos otorga reviste especial importancia: nos motiva a todos los que formamos parte de Grupo Ferromax a buscar la mejora continua, siendo ciudadanos corporativos responsables, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transformando la vida de nuestros clientes y contribuir con el desarrollo económico de la región", dijo el presidente de Grupo Ferromax, Francisco Suriano Siú. El empresario prevé un crecimiento del 20 % para el próximo año.

La innovación y resiliencia fueron algunos de los aspectos tomados en cuenta por Coexport para la premiación y lo que llevó a Publimagen ganar el galardón al exportador al área centroamericana 2019-2021.

"Este reconocimiento nos llena de bastante orgullo porque nos contaba que una de las razones fundamentales que habían visto en nuestra empresa era la resiliencia que tuvimos durante la pandemia y como pese a ser una empresa que hace rótulos publicitarios, tuvimos la flexibilidad para reestructurar la empresa en corto plazo", expuso Max Novoa, fundador para la compañía.

"En un momento determinado estábamos pensando cerrar una de las planta en EL Salvador, teníamos 120 personas trabajando y al final no solo no cerramos sino que le dimos oportunidad de trabajo a otras personas, digamos que nuestra plantilla de producción creció 30 % por la pandemia y en un momento bien difícil donde muchas personas no tenían dónde trabajar", agregó.

Asimismo, se reconoció a la pequeña empresa que ha logrado y continúa exportando y llevando productos fuera de El Salvador, con el premio Pyme exportador 2019-2021, entregado a Comercializadora 503.

Otros de los galardones fueron: el reconocimiento a la trayectoria exportadora 2021 a Víctor Jorge Saca, de Laboratorios Vijosa; reconocimiento a la innovación para exportar 2021, recibido por Fashion life; y el premio a la mujer exportadora 2019-2021, otorgado a Florence de Sandoval, de la empresa Bemisal.

Coexport también reconoció a BID Lab El Salvador por promover el desarrollo a través del sector privado.

El presidente de Coexport, Marvin Melgar, dijo que pese a los obstáculos y dificultades coyunturales que afectan la competitividad de la economía salvadoreña seguirán apostándole al diálogo propositivo entre el sector privado y el gobierno.

"Los proyectos estratégicos, el cuidar la relación con nuestros mercados de exportación procurando relaciones armoniosas y estables con aquellos países que hoy por hoy son los principales mercados de destino de nuestras exportaciones y la atracción de inversiones, son temas constantes de nuestra agenda de diálogo", dijo.