Ganaderos en crisis por alza en precios e importaciones

Los ganaderos están diciendo adiós a sus vacas por el alto costo en las materias primas y las importaciones de lácteos. Los lecheros dicen que es la peor crisis que han enfrentando en las últimas tres décadas, lo que los ha llevado a vender hasta parte de su ganado.

Los costos de las materias primas como la soya y el maíz, que representan el 80 % de la alimentación del ganado, han subido casi en un 100 %, afirmó Alfonso Escobar, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE).

“Se nos duplicó el precio de la alimentación del ganado. El quintal de maíz estaba a $10 y hoy $20, la harina de soya rondaba los $14 y ahora está a $32. Sabemos que eso es mundial, no de acá, pero no se ha logrado ajustar el precio de la leche, por la saturación del mercado. Nadie va a comprar si el mercado está lleno, porque no se necesita”, explicó.

Escobar asegura que es la peor crisis que ha enfrentado en los 35 años que tiene de ser ganadero, teniendo en cuenta que ha subido el salario mínimo, ha habido un alza en el precio de la energía y los combustibles.

Pero este no es el factor que más afecta a los productores, aclaró Escobar. A eso se suma la importación de quesos de Nicaragua, que, aunque se ha identificado que son dañinos para la salud de los consumidores sigue ingresando al país de contrabando en grandes cantidades.



En mayo, el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez confirmó que productos enviados por Nicaragua a El Salvador son formulados. “Los productos que nos mandan de Nicaragua muchas veces son formulados, hemos encontrado quesos con formalina y eso es lo que está consumiendo el salvadoreño”, señaló el funcionario en una entrevista televisiva.

Pese a esto, el sector denuncia aún no han visto acciones contra quienes están incumpliendo con las medidas de inocuidad y las importaciones siguen en aumento.

“La importación de productos de Nicaragua se ha disparado como nunca en la historia. Normalmente crecían un máximo de 9 % anual, en este gobierno al 50 %, nos han inundado de una manera terrible (…) Eso de que: ‘estamos trabajando, estamos haciendo’ el reflejo no se ve. De mayo para acá han subido las importaciones”, lamentó Escobar.

Cifras de PROLECHE detallan que de enero a octubre de 2021, las importaciones de quesos de Nicaragua pasaron de 4.4 millones de kilogramos a 4.7 millones.

“Nosotros nunca hemos pedido que se paren las importaciones de los países que cumplan (las normas) pero las importaciones de queso de Nicaragua (…) Si las condiciones de mercado fueran justas y este producto entrará al mercado formal y se supervisara, no debería entrar bastante de lo que entra porque no cumple”, manifestó.

El presidente de PROLECHE aseguró que cuando hay saturación de producto, los ganaderos optan por darle menos comida a las vacas para que dejen de dar leche y hasta venden su ganado.

Rafael Alfaro, productor de leche en Nahuilingo, Sonsonate, por más de 50 años, coincide en que lo principal para mejorar la situación del sector es disminuir las importaciones.

“Definitivamente las importaciones afectan sobre todo a los productores que no entregan a las plantas lecheras. El precio de ellos fluctúa de $0.30 en invierno hasta $0.45 en el verano”, puntualizó. A la vez, expuso que sus gastos mensuales han subido casi $3,000 por los altos costos en las materias primas.

“Muchos ganaderos lo que están haciendo es dar la mitad del concentrado o simplemente han bajado la calidad al concentrado porque no pueden subsistir con precios tan altos”, agregó.

Los incrementos en la sal común y productos para el cultivo de maíz y maicillo, son otros de factores que han afectado el bolsillo del sector.

“Antes el concentrado rondaba los $19, hoy anda costado entre $28 y $30 según la calidad. El sulfato de amonio usado para cultivar maíz y maicillo para alimentar el ganado en la época seca ha subido $10. Dicen que el precio va a bajar pero no como se venían manejando antes de la pandemia”, comentó Armando Meléndez, ganadero de San Vicente.



“Ahorita el sector ganadero está golpeado y en crisis, un sector que genera bastante mano de obra en la zona rural donde no hay otra forma en que la gente trabaje”, dijo.



Meléndez indicó que la semana pasada se reunieron con el ministro de Agricultura y que, aunque “dio a entender que estaban haciendo un muestreo al 80 % de los productos importados”, no es lo que se manifiesta en el mercado informal que está lleno de queso nicaragüense .