Ganaderos se desligan del alza en precio de quesos y piden cumplir ley para no hacerlos con leche en polvo

La Asociación de Ganaderos de El Salvador (AGES) aseguró que los ganaderos nacionales no están implicados en el incremento de los precios de los quesos en el país, y que si bien el precio de la botella de leche ha subido, el sector sigue en déficit.

"Nosotros queremos desligarnos del alza de los precios de los lácteos, no es por nuestros productos ganaderos que se ha incrementado sino que hay factores externos, por ejemplo en Nicaragua que como no está exento a la situación mundial, entonces los costos se han elevado igual que la leche, los productos lácteos se han encarecido", dijo el presidente de AGES, Hugo Mata, a LA PRENSA GRÁFICA.

El lunes, el ministro de Agricultura David Martínez comunicó que el precio de ingreso del producto no es tan alto. "Lo que reportan los importadores es un alza de $0.04 a $0.05, lo cual no justifica el aumento tan desmedido en ciertas zonas del país", expuso. Pese a estas afirmaciones, distribuidores y consumidores denuncian fuertes incrementos en los precios de los queso. En Jocoaitique, Morazán, la libra de queso duro tiene un costo de $6.

Un sondeo de LA PRENSA GRÁFICA con actores de la cadena de producción de lácteos determinó que los controles y muestreos de los productos importados, el alza de insumos para alimentar el ganado, el aumento de los combustibles, son factores que han incidido en el alza.

"El sector ganadero y agropecuario está sufriendo problemas porque los costos internacionales han subido, realmente nos está afectando grandemente. Nosotros tenemos apenas el 6 % del incremento del precio de la leche (...) pero no compensa el alza de los productos, seguimos en déficit. Esto es más especulación de los importadores ", expuso Mata.

"El costo ya viene alto desde Nicaragua, no es un tema de importación, es un tema de costos. Entonces los costos en Nicaragua son más altos, los costos del queso que viene a El Salvador tienen que ser más altos", coincidió el ganadero Saúl Milla.

El MAG afirmó que después de inspecciones ejecutadas con la Defensoría del Consumidor "han identificado a especuladores aprovechándose de diferentes circunstancias, como el verano, para incrementar precios en lácteos".

"Claro en el verano ya no hay lluvias en Nicaragua, por eso tal vez ha disminuido pero prácticamente está entrando lo mismo. Si a mí me pregunta allá en el oriente del país lo máximo que me llegaron a pagar por la botella de leche fue $0.45 hoy con este incremento lo que me ha subido son $0.05, y solo ahora (ayer) subió $0.22 el combustible, todo ha incrementado", manifestó Javier Reyes.

"¿La especulación quién la está haciendo, serán los mismos importadores, será una táctica que tienen para decir que nosotros como productores no podemos abastecer el mercado?", cuestionó.

El ganadero Sandor Siliézar consideró que una de las medidas ante la situación que enfrenta el sector es que, los productores (ganaderos) y procesadores artesanales se coordinen para que el sector salga de la crisis en la que se encuentra.

Leche en polvo

Los ganaderos indicaron que la producción de quesos con leche en polvo los está afectando.

"Según el Banco Central de Reserva en cinco años han duplicado la importación de leche en polvo y la están importando aunque valga 50 % más", declaró el ganadero Saúl Milla, quien pidió al MAG que haga valer La Ley de Fomento a la Producción Higiénica de la Leche.