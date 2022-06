Gasto en subsidio GLP tendría un incremento anual de 96.5 %

El sostenido incremento en los precios de referencia del gas licuado de petróleo (GLP) y el aumento de la población beneficiada por el subsidio otorgado por el Gobierno de El Salvador provocará este año un fuerte elevación en el gasto público destinado que superará ampliamente el monto presupuestado.

Entre 2015 y 2020, se había observado cierta estabilidad en el precio promedio internacional de referencia del GLP y el subsidio otorgado. Sin embargo, con los efectos de la pandemia, en 2021 el precio internacional se duplicó y para abril de 2022 ya se había triplicado respecto a diciembre de 2020.

Ante estos incrementos, se dio un considerable alza en el gasto público por el subsidio al consumo de GLP, pasando de $57.6 millones en 2020 a $105.5 millones en 2021 y la perspectiva es que situación continúe, según estimaciones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

La situación actual del subsidio al GLP implicará la erogación anual más alta de recursos del Estado, oscilando en un rango entre $178.9 millones y $207.3 millones, sobrepasando la asignación presupuestaria de $85.7 millones para este año (asumiendo que los precios internacionales del gas no subirán después de abril) y un crecimiento del 96.5 % comparado a lo gastado en 2021, reporta el informe de FUSADES.

El reporte señala que los factores que elevaron el monto del subsidio son la mayor inflación, aumento del monto del subsidio como de beneficiarios; y el descuento general para todos los consumidores por medio de un congelamiento del precio al consumidor.

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019 , en el país existen 1.9 millones de hogares, y al menos 1.03 millones (el 53.5 %), recibieron el "subsidio fijo mensual" que se obtiene por medio de la Tarjeta Solidaria; con la nueva medida, estos hogares están recibiendo dos subsidios, tanto el monto fijo mensual, de $8.04, como el "mecanismo temporal del GLP", que en abril fue de $5.07.

Con la introducción del segundo subsidio, se estima que la cantidad de beneficiarios se ampliaría en un 36.1 %, equivalente a 700,281 hogares, que no gozan "el subsidio fijo mensual", pero sí compran GLP, con lo cual el 89.7 % de los hogares estaría recibiendo algún tipo de subsidio, volviéndose un subsidio sin focalización. Además, 187,637 hogares, o 9.7 %, que no compran GLP, no reciben ayuda estatal, aun cuando podrían ser hogares en pobreza.

Según datos del Ministerio de Economía, los beneficiarios del subsidio fijo mensual llegaron a 1,179,556 en marzo de 2022, lo que implica 96,740 beneficiarios adicionales en 15 meses.

En este incremento el 98 % son hogares y el resto está conformado por 9,780 tortillerías, 6,763 pupuserías, 1,232 panaderías, y 1,622 centros escolares.

No obstante, el tanque de pensamiento agrega que, considerando el aumento que ha tenido la canasta básica desde 2019 hasta febrero de 2022 de 10.8% en el área urbana; y teniendo en consideración los beneficios ampliados, aproximadamente el 69.9 % de los hogares que reciben el subsidio en relación con todos los que lo reciben, no son pobres.