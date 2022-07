"Gasto más dinero y llevo menos comida"

Roxana Zelaya se dedica al cuido del hogar desde hace cuatro años tras haber perdido su trabajo; a partir de esa fecha a su esposo se le recargaron las finanzas del hogar. Ella, como muchas salvadoreñas, se han visto afectadas por el incremento en los precios de la canasta básica.

Las alzas a causa de la inflación son confirmadas por la Dirección de Estadísticas y Censos (Digestyc) que hasta junio registró el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la zona urbana a $235.45 y en la zona rural a $173.74.

En medio del tumulto de personas y ruido característico del mercado central de Soyapango, Roxana con alegría se abre paso en busca de la comida para el mes. Se dirige a comprar tres libras de pescado. La vendedora le explica que será la última vez que le da a $2.50 la libra "ya no será el mismo precio, porque el vendaje de 10 libras que me daban me lo han quitado".

"Más dinero y menos comida, está carísima la canasta básica", es uno de los lamentos de Roxana. A sus 50 años ha aprendido a ser organizada con su dinero, pero cada vez es más difícil comprar todo lo que necesita para su hogar. Asegura que antes con $50 alcanzaba para comprar, pero ahora trae $80 "y me los termino y no compro todo lo de la lista".

La sensación de que hace unos meses el dinero alcanzaba más, no es una simple percepción asegura Roxana.

Hace algunas semanas, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que "la inflación no es un fenómeno matemático es un fenómeno más bien sicológico... en la mente de los empresarios y de la sociedad en general".

Pero Roxana reitera que anda "haciendo milagro para comprar la comida del mes y que no sólo eso, porque compré el jabón de lavar, de traste, una caja de coscafe, cubitos y mascón de traste, sólo allí se me fueron $14".

Se detiene ha acomodar la bolsa que cuelga de su hombro, revisa qué productos de la lista compró y cuales no pudo comprar y manifiesta que "Hay cosas que ya no pude comprar, por ejemplo, el aceite ya no lo compré, lechuga, güisquil, zanahoria, ya para eso me hizo falta dinero, es más ya ni compré jabón de baño porque tenía unos cuantos todavía".

Los precios están subiendo rápido. La tasa de inflación en junio llegó al 7.8 % , según el Banco Central de Reserva (BCR). Esto significa que por la misma o más cantidad de dinero, los salvadoreños compran menos alimentos, en comparación a unos meses atrás.

Esto lo constata Roxana, quien indica que aunque hizo el presupuesto antes de salir de su casa "ha comprado poquitas cosas" y que aún le hace falta el papel higiénico, aceite, azúcar, productos que para ella son de los de más alto costo.

"Pues, claro, todos los productos de la canasta básica están caros, pero el aceite está por las nubes, la garrafa de aceite que a veces la comprábamos hasta lo más $6 y fichas, nombres ahora vale $13.75 o sea el doble".

Ella intenta "estirar" al máximo el dinero. A veces compra mora, chipilín, verdura, pero "aún estos han subido" dice a la vez que su rostro se refleja disgusto.

Roxana, mientras se dirige a la salida del mercado, revisa su bolsa y ve que solamente le ha quedado un $1 para regresar a casa y dice: "Antes el saco lo llevaba bien lleno, pero ahora mire qué vacío lo llevó, recuerdo que decía tanto gaste pero llevo todo, pero ahora no, gaste más y no llevo todo".