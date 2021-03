Generación de empleos en El Salvador, con cifra negativa en febrero

El empleo formal en El Salvador aún resiente la crisis económica que se generó con el confinamiento por el covid-19 en 2020, según reflejan los datos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), que entre enero y febrero del 2021 presentan una baja de 882 cotizantes.

Pese a la recuperación de empleos experimentada desde julio del año pasado con la reapertura económica, economistas ya advertían sobre otro deterioro en las cotizaciones teniendo en cuenta que las circunstancias del país por la pandemia todavía no han cambiado.

Tras la paralización de la economía ordenada por el presidente Nayib Bukele para contener los contagios por la pandemia, este indicador, descendió en 79,900 hasta junio de 2020.

Entre julio de 2020 y enero de 2021, el país había recuperado 64,034 empleos y aún faltaba sumar 15,866 para llegar al nivel que se tenía en febrero de 2020. Con la baja experimentada en febrero pasado, la cifra de empleos por recuperar se ha elevado a 16,748, si se compara el primer bimestre de 2021, cuando el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) registró 724,176 cotizantes, con la cifra del mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 740,924 empleados que cotizaban al SAP.

Esta es la primera vez que la economía no suma empleos formales desde julio del año pasado, cuando comenzó a recuperarse.

Según los registros del SAP, el empleo formal actual está por debajo de febrero de 2020, en 16,748, y de febrero de 2019 en 14,669.

De acuerdo con el presidente de Membreño Consulting, Luis Membreño, el desempleo es un reflejo de lo que está sucediendo en la economía.

"Si el número de cotizantes que están pagando mensualmente se reduce, eso quiere decir que son menos personas las que tienen un empleo, si hay menos empleos quiere decir que hay menos consumo y menos posibilidades de la gente de poder sufragar sus gastos", expuso el analista.

Para Membreño, revertir la tendencia a la baja en los empleos requiere de un incremento en la inversión pública. En 2020, la pandemia provocó que la inversión pública disminuyera 21.3 %, la inversión privada 5.6 % y el gasto de consumo de los hogares en 10.6 %, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Membreño resaltó que entre enero y febrero de 2021, la inversión ha tenido una contracción del 75 %, pasando de $121 millones a $42 millones, en relación al mismo periodo en 2020.

"Durante la pandemia se perdieron muchos empleos y todavía llevará tiempo recuperarlos. La clave este año, para que suba el empleo y la economía, es que incremente la inversión pública-privada y el consumo (…) El panorama aún es incierto aunque se habla de inversiones", dijo.

Francisco Lazo, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), coincidió en que la baja de cotizantes solo es un reflejo de la caída económica que tuvo el país durante 2020. Datos oficiales del BCR reflejan que la economía de El Salvador finalizó el año pasado, con una caída en su Producto Interno Bruto (PIB) del -7.9 %.

"La economía cayó -7.9 % y eso se refleja en número de trabajadores cotizantes ya sea en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o en las as Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Mientras no logremos solventar el problema de salud la economía no va a responder por más cuestiones que queramos implementar de recuperación económica, lo más seguro es que no va a tener los resultados esperados porque precisamente el origen de la crisis no es económica", explicó Lazo.

Al cierre del 2020, el ISSS reportaba 36,666 plazas menos de empleos formales, en comparación a 2019. Según estadísticas oficiales. Con la crisis se perdieron cerca de 80,000 plazas formales.

Otros expertos consideran necesaria una política de reactivación teniendo en cuenta las dinámicas locales y territoriales, ya que en El Salvador, el 97 % de las empresas son micro y pequeñas, las que fueron "muy golpeadas" por la pandemia.

Ayer, el Banco Mundial resaltó que en 2020 hubo "un aumento sustancial en las tasas de desempleo en América Latina y el Caribe", según su informe semestral "Volver a Crecer".

Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, destacó que el desempleo afecto especialmente a las mujeres. "Ha habido una pérdida de empleo, y una pérdida de empleo fuerte, con una recuperación. Pero mas fuerte para las mujeres que para los hombres por varias razones: las mujeres trabajan más en servicios personales, que han sido algunos de los que han cerrado más. En sociedades donde los valores son tradicionales, las mujeres se ocupan más que los hombres de los niños que tienen que estar en casa porque las escuelas están cerradas. En ese sentido tenemos un retroceso con respecto al progreso que hizo la región", explicó Rama.