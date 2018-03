Gobierno adeuda $46 millones a distribuidoras de energía

Lee también

El Gobierno no ha pagado el subsidio a la energía eléctrica a las distribuidoras desde junio del año pasado. Representantes de las distribuidoras DEL SUR y el Grupo AES señalaron que la deuda llega a $46 millones.Miguel Campos, vicepresidente de mercado eléctrico del Grupo AES explicó que el Gobierno ya había hecho algunos abonos pero que aún falta que les paguen unos $35.9 millones. En el caso de DEL SUR, el gerente general, Roberto González dijo que lo se les debe asciende a $10 millones.Campos explicó que el impago les está ocasionando retrasos para pagarles a sus proveedores: las generadoras de energía y las comercializadoras, por lo que han pedido a la Unidad de Transacciones una prórroga de pago, pero el retraso les está generando una acumulación de intereses.González dijo que están teniendo problemas de costos a causa del impago y retraso en el pago a proveedores. Señaló que están preocupados porque no tienen una respuesta clara de cómo será el pago, solo que le corresponde a la CEL, sin embargo, dice que está autónoma no se ha pronunciado. Agregó que también preocupa como el Gobierno afrontará el pago durante este año.González y Campos comentaron que tienen confianza en que el Gobierno va a resolver el problema en algún momento.