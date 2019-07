Gobierno alista un monotributo para formalizar a mypes

El gobierno está trabajando en una propuesta de monotributo cuyo fin será facilitar la formalización de las micro y las pequeñas empresas. Esta es una deuda que dejó la administración anterior puesto que la Ley MYPE que data de 2014, en su artículo 37, contempla que se debe de crear un modelo de simplificación tributaria para este sector.

Paul Steiner, quien ha tomado las riendas de la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (CONAMYPE), explicó que la formalización es uno de los pilares del Plan Cuscatlán junto a la industrialización "para mejorar calidad, innovación, diseño, procesos y capacidades", así como la "internacionalización" del sector, es decir la exportación.

"El monotributo ya está muy avanzado, ya está acordado con Hacienda, ya está casi acordado con el Seguro Social también. Estamos ahora haciendo el diseño de cómo se pueda implementar porque formalización va a ser una transición", afirmó.

Detalló que el proceso iniciaría con el monotributo, luego están las cuotas patronales para las prestaciones de ley de los trabajadores y la retención de IVA.

"La idea es transitarlas de la informalidad hasta la formalidad de una manera sostenible, recordando que la mayoría de las micro muere después de un año por falta de financiamiento", dijo.

La Ley MYPE entró en vigor el 28 de mayo de 2014, desde ese día, el Ministerio de Hacienda tenía un plazo de 180 días, es decir, seis meses, para presentar un régimen especial, pero esto nunca pasó.

Steiner afirmó que están trabajando en un plan de implementación y no tienen aún una fecha para llevar la propuesta a la Asamblea Legislativa. Podrían incluso realizar antes una prueba piloto.

Según la Encuesta Nacional de la MYPE de 2017, en El Salvador este sector representa 99.34 % del parque empresarial y más del 74 % se encuentra en la informalidad.

La informalidad implica un acceso más complicado a financiamiento, limita los negocios que se pueden realizar y no hay una supervisión sobre el cumplimiento de los derechos laborales.

Las personas que se encuentran en este sector no cuentan con seguro social ni ahorro para la jubilación. A nivel macroeconómico, se limita el ingreso para el Estado y esto resulta en una mayor presión para quienes sí están dentro de la base tributaria.

La Ley MYPE establece también que el gobierno tiene 30 días para pagar cuando sus proveedores sean de este sector. De no cumplirse, se puede reclamar el pago de intereses.

Steiner afirmó que esta condición no se está cumpliendo.

"Es ley que se tiene que pagar a la mype en 30 días por parte del gobierno. Hasta la fecha no ha sucedido. Sabemos que en algunos casos tenemos abusos de hasta un año, entonces el primer paso es concientización (...) recordemos que al hacer la compra, por la Ley LACAP, tú ya tienes que tener el dinero, entonces no hay excusa que no hay dinero, lo que no hay es prioridad", manifestó el funcionario.

En esa línea buscarán apoyo de la Corte Suprema de Justicia para que se cumpla el pronto pago.

La CONAMYPE mantendrá una fuerte apuesta por el emprendimiento, la exportación y el crecimiento de la mype. Steiner afirmó que ya tienen fondos de cooperantes para apoyar al sector y transformar al empresario de subsistencia.

La industrialización será clave para que el sector pueda exportar y que hay ejemplos de superación en el país que pueden ser replicados.

"Volver a ese artista, a ese artesano, en un verdadero emprendedor, a eso es a lo que vamos, esa es nuestra tarea en este quinquenio", apuntó Steiner.