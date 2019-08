Gobierno analiza suspender construcción de El Chaparral

El presidente de la República, Nayib Bukele, acusó a través de Twitter al Gobierno anterior de "poner a las comunidades en contra" de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en San Luis La Reina, al norte de San Miguel. Además señaló a alcaldes de promover manifestaciones en contra del proyecto. De acuerdo a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) la administración anterior hizo varias promesas inviables.

Foto de LA PRENSA/Melvin Rivas, archivo

"Al FMLN no le bastó robarse el dinero del Chaparral, ahora quieren poner a las comunidades en contra del proyecto. Creo que es mejor detenerlo y pasar el caso a la @FGR_SV (Fiscalía General de la República)", publicó Bukele.

El proyecto inició en 2008, se suponía que estaría listo para 2012 y que costaría $219.9 millones. Sin embargo, el proyecto ha sido señalado por malversación de fondos; la acusación involucra al expresidente Mauricio Funes y a personas de la constructora que estaba a cargo, Astaldi. En el Gobierno de Sánchez Cerén, en el que David López estuvo a cargo de la CEL, continuaron las obras pero con modificciones, supuestamente por errores del diseño.

William Granadino, que asumió la presidencia de CEL en el actual Gobierno anunció el 4 de junio que la central El Chaparral ya llevaba un 76 % de avance y que estará lista para inicios de 2020. Granadino luego renunció a su cargo y la autónoma pasó a la dirección de Daniel Álvarez.

"Las obras que el @FMLNoficial prometió a la comunidad no son viables, les mintieron y ahora los quieren utilizar. Como siempre, no les importa el pueblo. No vamos ceder a ese tipo de presiones. Las cosas ya cambiaron", publicó, también en Twitter.

El Chaparral tendría una capacidad instalada de 67.4 megavatios (MW) y, de acuerdo a López, resultó más cara pues con el diseño original el embalse podría haber quedado en territorio hondureño, por lo que se tuvo que mover el dique y hacer un canal adicional para llevar el agua a la sala de máquinas, pues ya se había avanzado en la perforación del agujero y en el concreto para esta.