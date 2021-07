Gobierno anuncia incremento de salario mínimo sin consulta técnica

Los salvadoreños desayunaron ayer con el anuncio que hizo el mandatario Nayib Bukele que ha solicitado el incremento al salario mínimo en un 20 %, horas antes que Estados Unidos diera a conocer la lista Engel, donde varios funcionarios de su gobierno están señalados por casos de corrupción.

A pesar que dijo que se haría por medio de consenso en el Consejo Superior del Salario Mínimo, detalló que tendría que ser afectivo a partir de agosto. "Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto, para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables, que en gran cantidad son los que viven con el salario mínimo", detalló.

Esta cifra porcentual se ha dado sin haber elaborado previamente un análisis técnico, tal como manda el artículo 145 y 146 del Código de trabajo que llama a tener datos del costo de la vida.

El 15 de junio el ministro de trabajo, Rolando castro, había dicho que este tema no estaba en la mesa. "El tema del salario mínimo en este momento no se está analizando (...) En su momento se va a analizar, se va a discutir y se va a acordar el salario mínimo pero con los trabajadores y con los empleadores de este país. No habrá nada, absolutamente nada si no es por la vía democrática y tal como la ley manda que debe ser visto en la ley", aseguró.

Para la economista, Tatiana Marroquín es necesario aumentar el salario mínimo, pero señala que este debe hacerse por medio de una política económica institucionalizada de revisión periódica de las necesidades de la población asalariada y el costo de la vida.

"Una de las herramientas que se pueden usar para salir de la crisis económica es darle más ingresos a los asalariados porque ellos consumen y así vuelven a las empresas, pero el asunto de fondo es que técnicamente un 20 % sea el adecuado en los tiempos y formas que el Gobierno lo ha dado. Es claro que es algo arbitrario y el objetivo puede ser muy bueno, pero por la carencia de ese estudio puede terminar afectando de manera inadecuada", dijo.

También el economista Luis Membreño, detalló que el impacto más grande del incremento del salario mínimo es para las grandes y medianas empresas formales que son las grandes generadoras de empleo formal en el país.

"Esto quiere decir, que para las empresas grandes, sí habrá un impacto para la inflación. Además, esto mueve toda la estructura salarial de una empresa y el costo se vuelve muy significativo", agregó.

Por ley el aumento al salario mínimo se hace cada tres años. Se tuvo que haber realizado en 2020, pero la pandemia no lo permitió. El último incremento de 2018 para el sector comercio fue de 20.8 %