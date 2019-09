Gobierno anuncia para 2020 identidad digital y firma electrónica

El Gobierno espera que para mediados del próximo año entre en funcionamiento la firma electrónica, una herramienta cuyo uso está permitido por ley, pero no se está aplicando. Esto iría acompañado de un proyecto de "identidad digital", que permitiría menos trámites para el acceso a servicios públicos.

Fabrizio Mena, subsecretario de Innovación de la Presidencia, señaló que el país se encuentra "en un letargo tecnológico".

"Ya estamos trabajando con todas las instituciones pertinentes, principalmente con los ministerios: Educación, Salud, Economía, Hacienda, para ver cómo podemos modernizar los servicios y haciendo proyectos para beneficiar a la población", agregó.

El funcionario participó en el foro de Innovación y Tecnología del Sector Público que organizó Microsoft. Ahí mencionó los atrasos en la implementación de la Ley de la Firma Electrónica, que se aprobó en 2015. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Economía (MINEC) de la gestión anterior, esta no se implementó por falta de fondos.

"Estamos planificando hacer su implementación a mediados del otro año, esto va ir acompañado también de un proyecto de identidad digital", dijo Mena.

La apuesta del Gobierno es la "materialización de documentos", es decir que no se pidan los mismos papeles una y otra vez, y así reducir lo que el funcionario calificó como la "burocratización de los servicios que se brindan a los ciudadanos".

“El ciudadano se ha convertido en el mensajero, que le toca andar llevando los papeles de un lado a otro”.



Por su parte, Érica Chávez Castillo, directora de gobierno para América Latina de Microsoft, agregó: "Los países que no han hecho una adopción tecnológica típicamente se encuentran en un rezago de identidad digital o de identidad única".

"Eso es muy importante, porque les va a permitir a ustedes acceder a servicios de educación y salud controlados por el Estado, yo creo que eso es un muy buen comienzo del lado del Gobierno actual", apuntó.

En Latinoamérica fueron Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y México los pioneros en cuanto a la digitalización en el sector público; otros como Colombia y Perú se encuentran emprendiendo esfuerzos.

"Centroamérica está entendiendo la necesidad de que no solamente por cuestiones de crecimiento económico, sino que porque es la mejor forma de entregarle servicios a sus ciudadanos y democratizar muchas cosas", señaló la vocera de Microsoft.

En El Salvador, la regulación en cuanto a los datos aún no está tan avanzada. En la comisión de economía de la Asamblea Legislativa se discute actualmente un proyecto. No obstante, para Chávez, este vacío no es un obstáculo, ya que la tecnología avanza más rápido que las leyes, con lo cual ha sido común en los países legislar sobre la marcha.

"Van a tener que ir construyendo a la par de que van desarrollando su visión de El Salvador digital; van a tener que ir desarrollando esas políticas públicas".

Érica Chávez, directora de gobierno para América Latina de Microsoft

"No solamente que apunten al tema de la soberanía, si no que al tema de cómo adquirir ese tipo de tecnología, de la ética de la inteligencia artificial, van a tener que ir desarrollando muchos temas", manifestó la vocera.

Por otra parte, Andrés Williamson, director de asuntos legales y corporativos de Microsoft para Latinoamérica, mencionó que el país tiene un potencial de crecer en la cuarta revolución industrial por su recurso humano. "El Salvador es un país muy rico en personas. No cuentan con petróleo, no cuentan con gas, pero cuentan con un recurso humano que claramente está en capacidad de aprovechar esta cuarta revolución industrial", dijo Williamson.

Agregó que el tema del uso de las tecnologías "es un factor fundamental para que los gobiernos, las empresas, las organizaciones puedan insertarse en este mundo globalizado".

El foro de ayer se enfocó en promover el desarrollo de ecosistemas de innovación y en compartir soluciones tecnológicas que respondan a los retos de entorno actual del país. Dentro de la jornada se desarrollaron temas como la transformación digital, tecnologías en la nube y el empoderamiento a través de ambientes modernos de trabajo, entre otros.

Cambios en el trabajo

Juan Francisco Escobar, especialista en soluciones de Microsoft, detalló que en el mundo laboral y en las expectativas que tienen, los empleados para 2025 serán, en un 75 %, nativos digitales con nuevas formas de relacionarse y de trabajar. Por esta razón, las herramientas tecnológicas deben estar construidas con el objetivo de impulsar la movilidad, la productividad y la colaboración, así como permitir a los empleados trabajar desde cualquier lugar.