Gobierno debe $725.6 millones en LETES

El saldo de la deuda que el Gobierno ha contraído por la venta de Letras del Tesoro (LETES) sumaba $725.6 millones en enero pasado. El monto se ha ido reduciendo, ya que hace un año superaba los $1,000 millones. Pero esta disminución responde a un pago fuerte que se hizo en marzo de 2017, desde entonces, el Estado ha estado pagando y prestando casi en mismas cantidades, con lo cual traslada para adelante los pagos. Este juego se conoce como “roll over”.

Las LETES son, en pocas palabras, papeles que el Gobierno entrega a bancos, AFP, personas naturales, o cualquier otro inversionista a cambio de dinero. Cuando pasa un plazo menor a un año, el Estado le devuelve al inversionista el dinero con un poco más, ese monto adicional depende de la tasa de interés.

La tasa de interés suele ser más alta que un préstamos obtenido, por ejemplo, con un organismo multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, las LETES tienen la ventaja para el Gobierno que no necesitan de aprobación en la Asamblea Legislativa, por lo que analistas comparan la figura a una tarjeta de crédito.

El actual saldo de LETES es el resultado de una nueva colocación que se hizo en enero, es decir, un nuevo “tarjetazo” de $61.7 millones y de un pago de $84.9 que el Estado hizo para abonar al saldo anterior, de $745.8 millones.

La deuda de corto plazo del Gobierno es uno de los señalamientos que se han hecho como el elemento que pone presión a las finanzas públicas. De hecho, para Moody’s, esa deuda implica un peso que pone riesgo adicional al país; además de los otros problemas que tiene El Salvador, como el bajo crecimiento de la economía y la polarización política.

Las LETES, que se venden en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), implican una deuda con inversionistas nacionales, entre estos la banca.

Si bien el Estado solía tener una deuda mucho mayor, desde marzo de 2017 no se han hecho pagos significativos que no estén acompañados de nuevas colocaciones; como si usted pagara la tarjeta de crédito de un banco con la tarjeta del otro banco; está pagando, pero no sale de su deuda.

El Gobierno terminó 2016 con un saldo de LETES de $1,072.5 millones. En marzo pasado pagó $310.6 millones y no hizo ninguna nueva colocación. Desde entonces, el Gobierno ha pagado más en algunos meses y se ha endeudado más en otros, con lo cual el saldo ha oscilado entre $649 millones, el monto más bajo que corresponde a septiembre pasado, y $761 millones, el saldo más alto, de abril de 2017.

El año pasado el Gobierno propuso una serie de medidas fiscales que incluía prestar dinero para poder limpiar el saldo de LETES, como si usted fuera al banco para consolidar sus deudas de tarjeta de crédito; no obstante, no ha habido ningún acuerdo sobre ese punto, aún. Diputados de ARENA mantienen que sí están dispuestos a negociar.