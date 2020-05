Gobierno necesita préstamos para pagar salarios de junio, dice ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, urgió hoy a la Asamblea agilizar autorizaciones para concretar los créditos que ya se han aprobado, de no hacerlo, peligran algunos pagos que corresponden a junio.

"La Asamblea tiene que tener claro que en junio, sino hay recursos, El Salvador entrará en crisis, no se pagarán salarios, no se pagarán veteranos, no habrá dinero para atender la pandemia”, dijo Fuentes en una entrevista matutina en la Radio 102.9.

En el caso de los salarios, Fuentes dijo que se priorizarían las instituciones que trabajan directamente en la emergencia del covid-19.

La Asamblea Legislativa ya aprobó que el Gobierno se endeudara con $2,000 millones con un paquete de préstamos con organismos multilaterales. El Ejecutivo luego lleva los préstamos de nuevo al congreso para que sean ratificados. Los parlamentarios también aprueban la resignación de fondos.

Fuentes llamó a a detener el "impasse" político y admitió que un conflicto requiere por lo menos dos partes, en relación a la conformación del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

La caída de los ingresos públicos a causa del cierre a la economía que ha impuesto al Gobierno hacen necesario que se obtengan los fondos, a los que se suma otra deuda de $1,000 millones ya aprobada, pero no emitida aún.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha insistido en numerosas ocasiones en que el Gobierno no ha recibido "ni un solo centavo partido a la mitad" en financiamiento para atender la emergencia, pero la verdad es que solo marzo se prestó $426.2 millones a inversionistas locales, de los cuales $400 millones fueron para la emergencia, a través del mecanismo de subasta de Letras del Tesoro (LETES), una especie de tarjeta de crédito que tiene el Estado, que ha sido tan utilizada, que ya está agotada.

Para afrontar el déficit fiscal que se pronunciará significativamente este año, se tendrá que "eliminar grasa, disminuir el presupuesto del Estado a aquello que realmente se requiere, a obligaciones financieras y a obligaciones sociales".

Ya Hacienda ha solicitado a las carteras que paren los gastos no prioritarios, así como parar los proyectos de inversión pública.