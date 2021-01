Gobierno sale a la búsqueda de fondos en mercado nacional

El Gobierno de El Salvador (GOES) salió a buscar fondos en el mercado de valores local de nuevo. El Ministerio de Hacienda convocó ayer a una subasta pública de Letras del Tesoro (LETES) por $14 millones; de dicha oferta, los inversionistas adquirieron únicamente $4.1 millones, según el portal de la Bolsa de Valores de El Salvador (VBES).

Pero según la Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB) lo adjudicado fue $14.8 millones.

La de ayer fue la primera emisión de LETES de 2021. En la convocatoria publicada por Hacienda se informó que se trataba de la colocación de un primer tramo de $14 millones, a un plazo de 360 días.

"Todos los interesados en adquirir estos instrumentos podrán presentar una o más posturas para uno o más de los plazos descritos a través de las casas corredoras de bolsa de El Salvador o directamente, previa calificación del Ministerio de Hacienda", indicaba el aviso.

Al cierre de la sesión de ayer, se reportó un monto negociado de $4.1 millones, de acuerdo con este monto se distribuyó en 13 segmentos comprados, y por los cuales el Estado deberá reconocer un 7.5 % de interés a los inversionistas. Toda la emisión de ayer tendrá que ser cancelada por Hacienda a más tardar el 13 de enero de 2022.

La deuda de corto plazo del Gobierno comenzó a elevarse tras la llegada de la pandemia por el coronavirus al país.

El Gobierno salvadoreño utilizó este mecanismo para financiar la entrega de un bono de $300 a familias que perdieron sus ingresos por el cierre de actividades a raíz del covid-19. Dicha emisión, por $400 millones, se realizó en marzo de 2020. De esta cantidad, Hacienda tomó $375 millones para el bono.

En septiembre de 2020, el GOES emitió $645 millones en Certificados del Tesoro (CETES). Según el presidente Nayib Bukele, el dinero se usó para constituir el fideicomiso de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas tras el cierre de actividades decretado en marzo del año pasado.

Estos movimientos dispararon la deuda de corto plazo, la cual sobrepasó los $2,000 millones en 2020.

Finanzas complicadas

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo la semana pasada que la deuda de corto plazo siempre ha sido preocupación para cualquier encargado de las finanzas estatales.

"Yo no hubiera querido heredar el nivel de LETES que heredamos como administración. Lo que hemos estado haciendo en los últimos meses han sido ‘roll overs’, pero no hemos podido obtener fondos adicionales, porque casi todo lo que sacamos en emisión y subasta de LETES es justamente para pagar los que se están venciendo porque así heredamos este país".

La disminución en el "apetito" de los inversionistas por las LETES comenzó a observarse en el último trimestre de 2020, cuando los montos comprados fueron menores a las ofertas publicadas por Hacienda. El saldo de la deuda en LETES alcanzó los $1,411.7 millones en noviembre de 2020, según datos de Hacienda.

En el presupuesto de 2021, la Asamblea Legislativa estableció que el Ejecutivo no podrá emitir más de un 25 % de los ingresos corrientes en LETES en este ejercicio fiscal, es decir $1,424 millones. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, considera que las restricciones presupuestarias para el 2021 "no son fáciles" por el monto de la deuda del país, entre otros factores. "La Asamblea puede estar aprobando todos los decretos de endeudamiento que quieran, pero si los mercados internacionales no quieren comprar deuda de El Salvador o si están dispuestos a comprarla, pero a tasas del 10 % o más no es sostenible. Eventualmente va a tener que llegar el ajuste", dijo en una entrevista televisiva.

Poco margen

El decreto legislativo N.° 805 señala que autoriza al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para emitir deuda flotante (LETES) “por un monto que no exceda el 25 % de los ingresos corrientes" de este año. Esto es una disminución con respecto a 2019 cuando era el 30 % (equivalente unos $1,560 millones).