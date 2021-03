Gobierno salvadoreño coloca $115.3 millones más en LETES

El Gobierno de El Salvador colocó ayer $115.3 millones en Letras del Tesoro (LETES) en el mercado de valores local. Con esta nueva emisión, el monto obtenido durante este mes asciende a $214.3 millones.

El pasado 2 de marzo, el Ministerio de Hacienda emitió $99 millones, divididos en dos diferentes tramos: una colocación a 210 días por $21 millones y otra a 355 días por $78 millones, de acuerdo con la base de datos de la BVES. La colocación de $115.3 millones hecha ayer se pagará en 354 días. La tasa promedio ponderada a la que se colocó fue de 7.37 %. Esta fue la octava operación de este tipo realizada en lo que va del 2021.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) indicó en uno de sus análisis más recientes que este mes el Gobierno salvadoreño debe hacer frente al pago de $328 millones en LETES. En marzo del año pasado, el gobierno colocó $444.7 millones en LETES, en lo que se considera la emisión más grande de los últimos años.

Estos recursos se usaron para financiar los primeros gastos de la emergencia por el covid-19 y para la transferencia del bono de $300 para las familias que perdieron sus ingresos por la cuarentena.

"El Gobierno está topado en el cupo de los LETES y lo que ha hecho es una convocatoria de redenciones anticipadas de los mismos. Lo que hace es que redime un día anticipadamente, emite y paga al día siguiente", manifestó Luis Membreño, de la firma Luis Membreño Consulting.

Según el analista económico, es necesario reducir el monto de la deuda de corto plazo, emitida en las Letras del Tesoro, que en la actualidad tiene un límite de $1,424 millones, y el cual considera "es muy alto".

"Debería de manejarse los LETES solo como una fuente de financiamiento para descalces de corto plazo no para financiar déficit. Debería reducirse los ingresos corrientes del 25 al 5 %, lo que implicaría un cambio en legislación y refinanciar antes los LETES vigentes", dijo.

"El gobierno no puede seguir endeudándose al ritmo que lo ha venido haciendo. El año pasado, el déficit rondó el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual es históricamente alto y para este año parece indicar que va por el mismo camino. El presidente comienza a decir que quiere más dinero para el Plan de Control Territorial, el problema puede ser que como no habrá control en la Asamblea Legislativa, puede decir ‘quiero que me aprueben tanto más’, y se lo van a aprobar y el déficit podría ser más alto que el del año pasado", explicó el analista.