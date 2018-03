Gobierno se reunirá con el FMI y el BID en EUA

Lee también

El secretario técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, viajarán hoy a Washington (Estados Unidos) para reunirse con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).Según Roberto Lorenzana, el encuentro buscará lograr un acuerdo precautorio con el FMI y conocer los detalles de una consultoría sobre el tema de pensiones en El Salvador, realizada por el BID.“Queremos ratificar nuestro interés de tener un programa con el FMI, y esto está relacionado con la posibilidad de que El Salvador logre un acuerdo nacional. Eso implica materializar las medidas para la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal”, expresó el secretario técnico.Aseguró que un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional implicaría abrir posibilidades de financiamiento y apoyo presupuestario; sin embargo, dijo que eso requiere de la voluntad política en la Asamblea Legislativa.En diciembre de 2016, una misión del FMI visitó el país para reunirse con los partidos políticos a fin de medir su voluntad para cualquier acuerdo que se pueda tomar respecto a un ajuste fiscal.“El año pasado ellos tuvieron una impresión más optimista de la que tienen ahora. Y nuestra visita trata de recuperar el terreno que se pudo haber perdido sobre las perspectivas fiscales y económicas del país y sobre las perspectivas de un entendimiento. Ha habido una pérdida de optimismo por la falta de voluntad política para resolver estos problemas”, señaló.A mediados del año pasado, el FMI propuso que El Salvador hiciera un ajuste fiscal de alrededor de $700 millones, o un 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), con una mezcla de medidas de reducción del gasto público y otras para que aumente el ingreso.Ante los problemas del Gobierno para cumplir con sus compromisos, han comenzado a implementar medidas con las que esperan aumentar los ingresos.La focalización y racionalización del subsidio del gas y de la energía junto con las nuevas maneras de cobranza de impuestos propuestas por el Ministerio de Hacienda la semana pasada son algunas de estas medidas.“Hoy por hoy el Gobierno tiene planteado el incremento de los ingresos por la vía de la reducción de la evasión y elusión fiscal. La evasión fiscal en el país es del orden del 30 %, tanto del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) como del Impuesto Sobre la Renta; eso significa que hay una evasión anual que ronda los $1,500 millones. Es imposible que un país pueda reducir a cero la evasión y elusión”, sostuvo Lorenzana.Asimismo, la reunión con el BID estará enfocada para conocer el diagnóstico que ha hecho el banco sobre el tema de pensiones, incluida la reforma hecha por el Gobierno.“Nosotros tuvimos un informe previo y (en esta visita) presentarán el definitivo”, agregó el secretario técnico.“A pesar de no conocer el informe definitivo, sabemos de algunas conclusiones a las que llegaron. Dijeron que la propuesta que presentó el Gobierno da respuesta al corto y mediano plazo, pero que no le da respuesta al largo plazo. Eso ya lo teníamos previsto nosotros. Lo más urgente ahorita es salir del momento complicado. Corto plazo es hablar de 10 años. Por eso no le da respuesta al largo plazo, que sería de 40 o 50 años”, añadió el funcionario.