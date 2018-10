Gracias a AFP Confía descubrieron el camino hacia la libertad financiera

El 40 % de las personas en El Salvador van camino a la quiebra económica y no se han dado cuenta por no conocer un sistema para administrar correctamente su dinero. Solo un 10 % de las personas económicamente activas está solvente con sus cuentas, según estudios realizados por Fisherman. El panorama parece demasiado difícil, pero la misma firma de expertos en asesoría financiera explicó que una vida tranquila sin deudas es posible y que la libertad financiera no es un objetivo inalcanzable, como lo demostró durante el seminario-taller "Libertad Financiera", organizado por AFP Confía en exclusiva y de forma gratuita para sus afiliados, el pasado 3 de octubre, en el Hotel Real Intercontinental, en San Salvador .

“Tendremos más eventos como este en 2019, y nos estamos tomando muy en serio ser parte de la solución y en enfocarnos en educación financiera”.

René Hernández, gerente de Mercadeo de AFP Confía

Las claves del seminario-taller "Libertad Financiera" se basaron en "un sentido común avanzado", de acuerdo con la exposición de Alfredo Escalón, CEO de Fisherman. "No tiene nada que ver con cuánto dinero yo gano, tampoco tiene que ver con qué tan inteligente yo sea ni con qué estudié o no. La libertad financiera está compuesta por un 20 % de conocimiento, pero sobretodo, por un 80 % de comportamiento. El 20 % es la información que les vamos a dar y el 80% son ustedes, es decir, el héroe de la historia es usted. Vamos a darles una genuina herramienta para que cumplan sus sueños", fue una de las frases con las que Escalón inició la jornada para los afiliados de AFP Confía.

Los Pasos hacia la libertad financiera

La jornada de cuatro horas se desarrolló en dos etapas, desde los datos de la realidad hasta la práctica. En la primera etapa, los afiliados a AFP Confía aprendieron a identificar las causas que desencadenan los problemas económicos y las consecuencias del mal uso de los productos crediticios. En la segunda parte, los asistentes realizaron un taller con el objetivo de conocer la forma correcta de analizar su situación financiera y de crear un presupuesto balanceado.

"Nosotros, como Fisherman, creemos fielmente que podemos cambiar la economía del país educando a una familia a la vez. Con AFP Confía tenemos los mismos valores y principios de poder ayudar a las personas, enseñando y brindando herramientas imprescindibles para que puedan cumplir sus sueños", explicó Escalón.

Los expertos en asesoría y educación financiera también presentaron un método para desarrollar el proceso hacia la solvencia económica. De esa manera, el expositor presentó los siete pasos claves del método Fisherman: evalúa tu situación actual, logra un presupuesto balanceado, crear un ahorro de emergencias, cancelar tus deudas, protegerte de los riesgos que no puedes controlar, saber invertir, trasladar tu legado para ayudar a educar a la siguiente generación en temas financieros.

"Con esta alianza con Fisherman queremos convertirnos en una solución y generar finanzas sanas en nuestros afiliados para que puedan disfrutar de esta libertad financiera. Queremos brindar todas las herramientas y la actitud para que puedan lograrlo. Ver las caras de satisfacción de nuestros afiliados al descubrir que hay solución a cada problema económico nos llena de satisfacción", expresó René Hernández, gerente de Mercadeo de AFP Confía, durante el cierre del evento.

Diploma acreditado. Al finalizar la conferencia, cada asistente recibió su diploma de participación con el respaldo de Fisherman.

Afiliados a Confía conocieron la forma correcta de analizar su situación financiera y la forma de crear un presupuesto balanceado.

Carnet Confía. Los afiliados a AFP Confía se benefician de manera gratuita con todos los programas realizados cada año con diversas temáticas.