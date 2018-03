Gremiales de la región piden mejorar diálogos salariales

Lee también

El sector empresarial agremiado de Centroamérica se pronunció por una serie de problemas que afectan el desempeño económico y el desarrollo de la región. Entre ellos, se señaló que es necesario mejorar la representación en los procesos tripartitos e incorporar la medición de la productividad al momento de las negociaciones del salario mínimo.José González Campo, presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP), explicó que durante la asamblea de gremiales, en la que participó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se sostuvo una conversación con personas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Luis Cardenal, presidente de ANEP, explicó que se abordó el tema de las incidencias que tiene el Gobierno e informó que el país ha recibido una segunda observación de página. Esto debido a que la OIT ha señalado que el Ministerio de Trabajo está interviniendo en la autonomía de las representaciones laborales al poner trabas para la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (CST). Cardenal explicó que el Gobierno está en el paso que antecede a una condena, que podría generar sanciones como una reducción de la cooperación del sistema de Naciones Unidas.Además, señaló que la OIT ya anunció al Gobierno que enviará una misión de contacto directo para verificar qué se está haciendo para solventar las violaciones al convenio 87, pero que el Estado no ha respondido a la institución para establecer una fecha.Por otra parte, Armando Urtrecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y representante a la OIT, informó que el órgano también está revisando si El Salvador violó el convenio 144 sobre la consulta tripartita y que el Gobierno tendrá que “sentarse en el banquillo de los acusados” en la asamblea general, en junio.Un tema bastante polémico, no solo para El Salvador, es el aumento al salario mínimo. Luis Larach, presidente del COHEP explicó que en Honduras la medida no se apegó a la realidad de las empresas y generó la tasa de desempleo más alta de la región.Cardenal explicó que El Salvador no solo está rezagado en inversión extranjera, sino que los pocos flujos que se reciben no tendrán el efecto esperado en la economía por el impacto del aumento al salario mínimo, que no se realizó de forma gradual.Por su parte, Aída de Maduro, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de Panamá, sostuvo que un salario alto no se traduce en mejores condiciones de vida si no se apega a la realidad y que las decisiones no deben ser tomadas por política.