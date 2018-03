Grupo Calleja inicia plan de inversión de $30 millones en 2017

Lee también

El Grupo Calleja comenzó a trabajar en un nuevo plan de inversión por $30 millones programados para 2017 y estará enfocado en El Salvador. La construcción y apertura de la sucursal número 98 de la cadena Súper Selectos es el primero de tres proyectos (podrían ser cuatro) que desarrollarán durante los próximos 24 meses, con el objetivo de llegar a 100 sucursales.Durante los últimos años reportan un crecimiento anual estimado en 5 %.Este nuevo local de la cadena de supermercados está en el centro comercial Hipermall Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán. Requirió más de $3 millones de inversión y las obras de construcción generaron 610 empleos entre directos e indirectos. Con la apertura al público, abrieron otros 250 empleos fijos dedicados a la operación.“Es un paso más dentro de un plan agresivo de inversión que tenemos como empresa”, comentó Carlos Calleja, vicepresidente del grupo empresarial.“En los próximos dos años esperamos abrir de tres a cuatro tiendas”, agregó el empresario, pero prefirió no detallar dónde abrirán las nuevas. Si se cumplen estas metas, la cadena Súper Selectos llegará a 100 sucursales.Por ahora están esperando que salgan todos los permisos que necesitan de las autoridades.El grupo no han definido todavía en qué momento crecerán en el resto de Centroamérica.Calleja agregó que han procurado que la sucursal en Las Cascadas destaque de las otras 97. Por ejemplo, han habilitado nuevos servicios de restaurante y alimentos. “Hemos querido romper paradigmas, desarrollar un concepto y una propuesta de valor que nunca se haya visto ni en El Salvador ni en Centroamérica”, manifestó.La inversión de entre $3 millones y $4 millones incluye además medidas de eficiencia energética e innovación del diseño. “Este supermercado no tiene nada qué envidiarle a los supermercados más lindos del mundo”, comentó Calleja. Son 3,000 metros cuadrados en esta sala de ventas, una de las más amplias de la cadena.Hay medidas que pusieron en práctica para que este local no consuma tanta energía. Por ejemplo, el techo y las paredes tienen aislamiento térmico; además, ocuparon tecnologías modernas en los equipos de refrigeración, aire acondicionado e iluminación. Los techos están diseñados para aprovechar al máximo la luz natural y además instalaron iluminación led.“Este proyecto es una muestra de lo que somos capaces los salvadoreños cuando compartimos la misma visión y trabajamos unidos”, dijo Calleja.En el evento de inauguración participó Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. “Cuando usted invierte en Antiguo Cuscatlán, invierte en todo El Salvador”, comentó la funcionaria.Aparte del evento, Navas pidió agilizar las transferencias del FODES porque hay alcaldías que se han quedado sin dinero para pagarle a sus empleados y cancelar otros compromisos. La funcionaria dijo que son las alcaldías “más pequeñas en el interior del país” las que enfrentan estos problemas.