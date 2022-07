Grupo LPG reta a la juventud salvadoreña en el U Challenge

El próximo 9 de julio Grupo LPG, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., llevará a cabo el U Challange, una feria de universidades en la que los jóvenes que deseen ingresar a la universidad y empezar su carrera profesional, podrán conocer de primera mano la oferta académica de varias instituciones de educación superior con mucho prestigio en El Salvador.

El U Challenge de Grupo LPG se realizará en la Plaza de Cafés, del centro comercial Multiplaza. Esta feria será no solo una oportunidad para que los jóvenes descubran qué carrera elegir y dónde estudiar, sino también para que los padres puedan responder dudas sobre los procesos de admisión directamente con personal de las universidades, además de conocer los documentos requeridos para el inicio del camino hacia el título universitario por parte de sus hijos.

¿POR QUÉ U CHALLENGE?

Grupo LPG ha desarrollado diversas ferias universitarias, sin embargo, el U Challenge es un concepto novedoso porque está orientado a retar a los jóvenes a luchar por un mejor futuro.

Al respecto, Sandra Peña, gerente de mercado de Grupo LPG, afirmó que "con el U Challenge queremos retar a los jóvenes, a que se planteen el desafío de estudiar una carrera universitaria, a que se conviertan en profesionales, a que se reten a crear una mejor versión de ellos mismos".

Una de las novedades de este evento es que contará con una agenda diversa, entre las que destacan charlas motivacionales, juegos, música en vivo, videobooth 360 y photobooths entretenidos con lo que los jóvenes podrán ganar premios.

Aunque la diversión no acaba ahí, si los jóvenes visitan todos los stands de las universidades participantes podrán ganar una entrada para nuestro "Get Together", con él se cerrará la jornada, a las 5:00 p. m., en Workshop Bistro. Lugar donde todo mundo podrá disfrutar de un ambiente divertido y en el que el protagonista podría ser cualquier joven con deseos de superarse profesionalmente. El evento ofrecerá comida, bebidas no alcohólicas y la diversión a cargo de un DJ.

MOMENTOS DE APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN

De igual manera, el U Challenge ofrecerá charlas lideradas por expertos en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los jóvenes, a partir de las tendencias educativas actuales. La primera expositora del evento es Andrea Kopper, licenciada en psicología y administración de empresas, fundadora de @menti.sv y activista apasionada de la salud mental. Actualmente, Kopper estudia la maestría en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual, conocimientos que le permiten ser una estupenda creadora de contenido psicoeducativo; muestra de ello será el tema que desarrollará en el U Challenge: A call for self-care (Un llamado al autocuidado).

El segundo speaker es Carlos Jovel, quien hablará del tema "lo que nadie me dijo de la universidad". Economista de profesión, con un MBA de la Georgetown University y un Master of Science de la Universidad de Stanford, Jovel hablará de las claves para ser un emprendedor gracias a su experiencia como fundador de Luuk, la primera plataforma de compras personales de El Salvador.

Finalmente, la tercera charla estará a cargo de Dino Safie, cantante y activista social, bajo el tema "Destruirme para construirme". El contenido que abordará Safie se centrará en su experiencia como presidente de la Fundación Solidaritón.