Guatemala deja de venderle energía al país

Generadores de energía de Guatemala han decidido suspender sus ventas hacia El Salvador, debido a la falta de pago. “Se está generando una falta de confianza, que generará costos financieros originados por la percepción del riesgo que implica vender energía a El Salvador, que en un futuro, podría encarecer el valor de la energía para el mercado salvadoreño”, aseveró Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG) de Guatemala.En El Salvador, el mercado de energía ha sido afectado por una millonaria deuda que mantiene el Gobierno con las distribuidoras de energía, por el subsidio que estas aplican a las facturas de siete de cada 10 hogares. La mecánica de aplicación del subsidio es que las distribuidoras cobran una tarifa reducida a los hogares que reciben el beneficio y luego se les paga esta diferencia con fondos públicos.Estos pagos se atrasaron desde junio del año pasado, en medio de una coyuntura de falta de liquidez que hizo que el Gobierno dejara sin cancelar productos y servicios, pensiones de militares y transferencias a alcaldías, entre otros.La deuda con las distribuidoras suma ya $53 millones y ha afectado a todo el sector, puesto que las distribuidoras han dejado de pagar a las comercializadoras, y estas, a los generadores. El Gobierno ha dicho que espera el dinero de una colocación de bonos para poder pagar.El subsidio a la energía eléctrica se paga en su totalidad, desde 2012, con fondos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La entidad ha desembolsado unos $1,239 millones entre 1998 y 2016, y el costo anual ha variado según los precios de la energía, y estos, a su vez, según variables como el precio del petróleo y qué tan seca o copiosa ha sido la temporada de lluvias.El presidente de la autónoma, David López Villafuerte, ha dicho en reiteradas ocasiones que la forma en la que se entrega el subsidio drena las finanzas de la CEL y había advertido ya que no era sostenible. Junto con el Ministerio de Economía iniciaron un proceso para focalizarlo y a la fecha ha sido depurado del listado un 14 % de los beneficiarios.A la presión por el pago del subsidio se suma la deuda que mantiene la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con la CEL, y que asciende a unos $190 millones.Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), aseguró que mientras el Gobierno no pague, los problemas persistirán. “Nosotros lo advertimos que el rompimiento en la cadena de pagos nos podía llevar a esta situación, los importadores no han pagado la energía que ya nos vendieron porque no han recibido pago de las distribuidoras y es porque el Gobierno no ha pagado el subsidio de junio hasta la fecha, que suma $53 millones”, indicó.Señaló que el impacto de no tener energía de Guatemala se verá en las tarifas, pero descartó que haya posibilidad de racionamientos en el servicio: “Tenemos una capacidad instalada superior a la demanda de energía, hay capacidad de suplir, pero será energía más cara. La energía que viene de Guatemala es barata, acá podemos sustituir con energía térmica, que es más cara. Esto no solo le resta competitividad a la industria, sino que va a encarecer la energía para todos los salvadoreños”.