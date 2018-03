Guatemala detiene venta de energía a El Salvador por impago

Lee también

Generadores de energía de Guatemala han decidido suspender sus ventas hacia El Salvador, debido a la falta de pago, informaron empresas del sector citadas por el periódico Prensa Libre, del vecino país."La Corporación San Diego (formada por un ingenio, una generadora de energía y una comercializadora) dejó de enviar a El Salvador 30 megavatios (MW), desde diciembre pasado, indicó Ottoniel Alfaro, gerente comercial de energía. A la fecha aún le adeudan el 50% de la factura emitida por la última venta, añadió. También suspendió la venta de otros 10 megavatios hora desde Costa Rica", explica Prensa Libre.En El Salvador, el mercado de energía ha sido afectado por una millonaria deuda que mantiene el Gobierno con las distribuidoras de energía, por el subsidio que estas aplican a las facturas de siete de cada 10 hogares. La mecánica de aplicación del subsidio es que las distribuidoras cobran una tarifa reducida a los hogares que reciben el beneficio, y luego se les paga esta diferencia con fondos públicos.Estos pagos se atrasaron desde junio del año pasado, en medio de una coyuntura de falta de liquidez que hizo que el Gobierno dejara sin cancelar productos y servicios, pensiones de militares y transferencias a alcaldías, entre otros.La deuda con las distribuidoras suma ya $53 millones y ha afectado a todo el sector, puesto que las distribuidoras han dejado de pagar a las comercializadoras, y estas, a los generadores.Horacio Fernández, gerente de la Asocación Nacional de Generadores (ANG) de Guatemala, dijo a Prensa Libre que saben que algunos generadores han disminuido el volumen de ventas comprometido en sus contratos y otros evalúan el riesgo. Sin embargo, refirió que “de no solucionarse la situación en El Salvador en un futuro inmediato, la suspensión de ventas por contrato será inevitable”. Agregó que les preocupa esta situación, ya que pese a ser un problema particular de un país, afecta las transacciones del Mercado Eléctrico Regional.Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), aseguró que mientras el Gobierno no pague, los problemas persistirán. "Nosotros lo advertimos que el rompimiento en la cadena de pagos nos podía llevar a esta situación, los importadores no han pagado la energía que ya nos vendieron porque no han recibido pago de las distribuidoras y es porque el Gobierno no ha pagado el subsidio de junio hasta la fecha, que suma $53 millones", indicó.Señaló que el impacto de no tener energía de Guatemala se verá en las tarifas, pero descartó que haya posibilidad de racionamientos en el servicio: "Tenemos una capacidad instalada superior a la demanda de energía, hay capacidad de suplir pero será energía más cara. La energía que viene de Guatemala es barata, acá podemos sustituir con energía térmica, que es más cara. Esto no solo le resta competitividad a la industria sino que va a encarecer la energía para todos los salvadoreños".Aseguró que el Gobierno debe definir si continuará subsidiando la energía a través de las distribuidoras, o si lo hace directamente hacia el consumidor, como con el gas propano.