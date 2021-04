Guatemala y Honduras implementan la declaración anticipada

En el marco del proceso de Unión Aduanera, vigente desde el 2017 entre Guatemala y Honduras, el pasado 1.º de marzo se puso en marcha la declaración anticipada de mercancías, que aplica a la carga proveniente de Centroamérica, amparada en la Declaración Única Centro Americana (DUCA-F).

La declaración anticipada permite la reducción de tiempo en el paso de las mercancías por el puesto fronterizo integrado de Corinto. La expectativa es que la estadía promedio para realizar la gestión de paso entre ambas fronteras se reduzca a 10 minutos.

"Filas de tres a cuatro horas que caracterizaban el paso fronterizo de Corinto, se están resolviendo en cuestión de 10 minutos" aseguró Juan José Vides, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras. Con esta herramienta se espera que los costos bajen y se incremente la competitividad.

"Una mercancía con declaración anticipada que no requiere otras revisiones no arancelarias y que, cuando arriba al puesto fronterizo integrado tiene canal verde, no debería de demorar más de 10 minutos", expresó Melvin Redondo, secretario general de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA).

Con el documento, se busca evitar que los transportistas tengan que llegar al puesto fronterizo a realizar los trámites, sino que, desde que salgan de la bodega del exportador, ya lleven toda la documentación lista.

Así, cuando lleguen a la frontera, solo tengan una revisión de los documentos de soporte. Dicha gestión permite reducir los tiempos de cruce de frontera y los trámites asociados al cruce de mercancías.

"Esto es posible gracias al desarrollo informático que permite la comunicación entre la autoridad aduanera, el importador y el exportador, cuya primera fase fue lograr la coordinación entre los sistemas de ambos países", comparte la viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala, Edith de Molina.

Corinto es una infraestructura que estuvo abandonada por décadas hasta que a partir del 2014 empezó a registrar cambios tras convertirse en la frontera emblemática para el proceso de integración profunda entre ambos países.

Es el lugar en donde en el corto plazo se estará implementando un sistema de cámaras para video conferencia, cámaras de sistema cerrado para monitoreo de la operatividad del puesto fronterizo, básculas y un sistema de radio frecuencia en el futuro cercano, según el secretario de la SIECA. Para junio entra la segunda fase en las aduanas de Agua Caliente y El Florido, con todos los regímenes a nivel aduanero para estar al cien por ciento en el esfuerzo de facilitación del comercio acota, Werner Ovalle, Intendente de Aduanas de Guatemala.