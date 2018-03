Habrá menos devoluciones de Renta este año ¿Por qué?

Lee también

Este año, la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tiene algunos cambios que los usuarios notarán en la versión de internet.El lunes pasado comenzó a correr el tiempo para presentar la declaración del ISR por todos los trabajos e ingresos de 2016. El Ministerio de Hacienda (MH) ya no aceptará ninguna declaración que venga en físico o que la manden con el formulario llamado DET. Solo aceptarán las que se hagan a través del servicio de Renta en Línea, en el sitio www.mh.gob.svCarmen de Mancía, jefe de la división de asistencia tributaria en el MH, explicó que en estos momentos, los usuarios notarán cambios para calcular el monto del ISSS. "No es que haya cambiado la ley, ni que haya nuevos impuestos. Lo que cambió es la manera de presentar la información", explicó De Mancía.En el servicio de Renta en Línea, el programa le pedirá que introduzca el monto que su patrón le descontó del ISSS. Para saber cuánto es, necesita la constancia de retención anual que se la pueden dar en Recursos Humanos o directamente su empleador.La funcionaria del MH agregó que "lo legal" es que el usuario escriba lo que le retuvieron de ISSS. Pero si no lo pone, tampoco hay ningún problema: ya el sistema del MH hace el cálculo automático de cuánto aportó el usuario de ISSS con el salario. Lo ponga o no, el sistema ya sabe cuánto le tocaba aportar gracias a la información que mandó el empleador. "El interés fiscal no ha sido vulnerado porque el efecto es el mismo". Es decir, no hay consecuencias.Ramón Pérez, subdirector de Impuestos Internos en el MH, explicó que los cambios llegan porque, en 2015, el ISSS cambió la cantidad de la cotización en el salario. Pero al mismo tiempo, Pérez aseguró que a los usuarios les retienen menos de Renta cada mes. El efecto combinado de estas medidas hace que la declaración de Renta sea más exacta; es decir, habrá menos devoluciones este año.