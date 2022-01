"Habría que ser muy bobo para salir al mercado internacional", dice ministro de Hacienda sobre riesgo de bonos salvadoreños

"Habría que ser muy bobo para salir al mercado internacional", fue la respuesta dada este martes por el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) al ser consultado sobre su postura frente a las alertas de que el precio de los bonos salvadoreños ha caído y se deben enfrentar tasas altas como consecuencia.

"Yo desde el año pasado no salgo al mercado internacional, y no porque no pueda salir, yo podría salir a ua tasa menor a la que ellos reflejan", argumentó luego.

Zelaya agregó que "un buen planificador fiscal, lo que va a decidir es ir por los organismos multilaterales". En 2021, uno de los principales financistas de El Salvador fue el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que recibió un 48 % de todos los desembolsos hechos por el organismo.

De acuerdo con el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) el peligro que percibe el mercado internacional de inversionistas sobre el impago de la deuda soberana de El Salvador se incrementó en los últimos días de 2021 y el riesgo se elevó a 14.91 % siguiendo con el alza de las últimas semanas.

Una de las caídas en el precio de los bonos salvadoreños fue en noviembre, con el anuncio del Gobierno del bono (deuda) bitcóin por $1,000 millones y la incertidumbre por la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este martes, Zelaya recordó que "el FMI ha dicho en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con nosotros", sobre adoptar el bitcóin como moneda de curso legal; y reiteró que emitirán bonos bitcóin y que presentarán un pliego de veinte leyes que enviarán a la Asamblea Legislativa para llevarlo a cabo.

Dijo que actualmente El Salvador tiene un aproximado de mil bitcoines y que hay un "equipo de Chivo (Wallet) totalmente metido en este tema", refiriéndose a las transacciones en bitcóin con fondos públicos. "Yo por mis ocupaciones no puedo estar supervisando cada una de esas compras, hay procedimientos para la compra de moneda como tal", dijo también.

Por otro lado, Zelaya justificó que "en dos o tres años vamos a comenzar a ver los resultados" de las decisiones que está tomando el presidente Nayib Bukele.

En otro orden, el ministro dijo que "los ingresos tributarios se recuperaron sustancialmente" y recaudaron $500 millones más de lo que habían proyectado.

Dijo que el tercer trimestre del 2021 se registró un crecimiento del 11.7 % en la economía salvadoreña y que al final del año esperaban llegar al 10.3 %, pero que este dato se tendrá en marzo. Añadió que el crecimiento proyectado para 2022 es del 4 %.