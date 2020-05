Hacienda: Los ingresos tributarios caen en picada

El Gobierno salvadoreño podría ser el segundo más afectado en la región en cuanto a la pérdida de ingresos por la parálisis de la economía, de acuerdo a las proyecciones que ha elaborado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), que son incluso más optimistas que las del Ministerio de Hacienda.

Durante una entrevista en la Radio 102.9, Nelson Fuentes, titular de Hacienda, dijo que "los ingresos (del Estado) están cayendo de picada". Hasta abril el Gobierno había recolectado $360 millones menos a lo que el presupuesto 2020 tenía previstos, a la fecha esa brecha ha crecido a $448 millones y, en todo el año, la pérdida de ingresos podría ser de $990 millones.

Por su parte el ICEFI estima que la deficiencia entre lo que efectivamente se recaudará y lo que dice el presupuesto será de $867.8 millones. Solo el Gobierno panameño tendrá una caída de ingresos más grande, de $936.6 millones.

El tanque de pensamiento prevé que la pandemia del covid-19 dejará a los países centroamericanos una pérdida de $3,845.7 millones en ingresos tributarios. En Guatemala y Honduras las deficiencias serían de $513.8 millones y $542.5 millones, respectivamente. Mientras que Nicaragua perdería $231.5 millones y Costa Rica, $753.5 millones.

Si bien lo que el Gobierno de El Salvador dejará de percibir se asemeja a las cifras de los estados panameño y costarricense, estas dos naciones tienen economías mucho más grandes.

El ICEFI parte su análisis de la caída que Hacienda ha reportado en el IVA y en el impuesto sobre la renta, los de mayor recaudación y los impuestos relaciones al comercio exterior.

"Esta caída en la carga tributaria implicará un incremento en el déficit fiscal y el saldo de la deuda pública, o una reducción del gasto público. Este deterioro complicará aún más las finanzas públicas a partir de 2021, por lo que el ICEFI reitera la necesidad urgente de medidas para frenar las caídas y cuanto antes revertirlas con incrementos en la recaudación tributaria", manifestó el tanque de pensamiento en un comunicado.

De acuerdo al ministro Fuentes el Gobierno está por caer en crisis porque se han redireccionado fondos para atender la emergencia y ahora se requiere de financiamiento para poder cumplir con obligaciones básicas, por lo que insiste en la urgencia de que se concreten los acuerdos con la Asamblea Legislativa.

"El Salvador va a entrar en crisis, no se va a poder pagar salarios, no se va a poder pagar programas sociales, no se va a poder ocupar dinero para la pandemia, es que no va a haber recursos", advirtió.

Los conflictos políticos son la mayor amenaza que ven las calificadoras de riesgo al analizar la capacidad del país de honrar sus deudas, estas prevén que el Gobierno caiga en impago por no lograr acuerdos, de acuerdo a Fuentes.

"El hecho político es uno de los principales factores que revisan las calificadoras de riesgo, no en todos los países, pero en El Salvador sí es importante y es fundamental", dijo.

La Asamblea Legislativa ha aprobado dos paquetes de deuda, uno de $2,000 millones y otro de $1,000 millones, pero faltan otros pasos, como ratificación y reasignación de recursos. En el caso de los bonos que El Salvador podría adquirir en el mercado internacional, Fuentes adelantó que están esperando a que mejoren las condiciones.