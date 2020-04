Hacienda a la espera de aprobación de decreto que avala presentación de declaraciones de renta hasta el 30 de junio en El Salvador

El plazo para declarar el Impuesto sobre la Renta (ISR) podría extenderse hasta el próximo 30 de junio si la Asamblea Legislativa aprueba hoy el decreto que el Ministerio de Hacienda ha presentado con ese objetivo.

Según la ley, el último día para declarar este impuesto es hoy 30 de abril; sin embargo, el confinamiento a raíz la pandemia por covid-19 ha generado una baja en la actividad económica y, por ende, un descenso en los ingresos de las empresas de todos los tamaños.

El decreto para extender el periodo de la declaración y que también incluye alternativas para diferir el pago del impuesto en plazos durante los próximos meses, sin el pago de multas e intereses, forma parte de un plan de apoyo gubernamental para que las empresas puedan sortear la crisis económica.

La propuesta de Hacienda incluye a las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a personas naturales.

"Aún no ha sido aprobado por la Asamblea, por lo cual no puede decir 'mire el plazo se entiende'. En el momento en que la Asamblea autorice en la próxima plenaria la prórroga de dos meses, ya los contribuyentes que no lo han hecho, van a poder presentar su declaración de impuestos", dijo Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, esta semana.

Está previsto que hoy sesione la comisión de Hacienda del parlamento para discutir esta prórroga. El Ministerio de Hacienda proyectó que recibiría este año 573,000 declaraciones del ISR, hasta el martes pasado se habían presentado un poco más de 400,000 declaraciones.

Entre el 1 y el 26 de abril de este año se recaudaron $189 millones en concepto del ISR, el año pasado en esta misma fecha se habían recibido $244 millones.

De acuerdo con la propuesta de Hacienda, para realizar el pago del impuesto a plazos deberá solicitarse una autorización ante la Dirección General de Tesorería. Las personas naturales, pequeñas y medianas (pymes) deberán cancelar un 10 % del impuesto a liquidar en junio, como primera cuota. Los pagos podrán hacerse hasta en un máximo de siete cuotas mensuales.

En el caso de las grandes empresas, Hacienda propone que el pago del impuesto se realice hasta en un máximo de cuatro cuotas, mensuales y de forma sucesiva, y que la primera cuota se pague en junio próximo. Esta debe de ser de un 30 % del impuesto liquidado. No se exigirá ningún tipo de fianza.