Hacienda afirma que aumento en el presupuesto del MINEC servirá para pagar subsidio al gas

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, confirmó que el presupuesto para 2019 del Ministerio de Economía (MINEC) tendrá un incremento de entre $15 millones y $17 millones, que serán dirigidos para financiar el 100 % del subsidio al gas licuado. Fuentes dijo que este aumento también sirve para que la cartera de Economía no tenga que pedir algún refuerzo presupuestario a la mitad del próximo año.

"Tratamos que todas las instituciones puedan cumplir con sus gastos de funcionamiento. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Las carteras de Estado vienen al Ministerio de Hacienda (MH) a solicitar refuerzo presupuestario, porque no tienen para cubrir los gastos de funcionamiento del último trimestre. No podemos continuar con esa dinámica año con año. Debemos tener el presupuesto lo más completo posible, para que no tengamos disminución o aumentos en la ejecución presupuestaria", explicó Fuentes.

LA PRENSA GRÁFICA adelantó en los últimos días el cuadro que detalla los techos presupuestarios definidos preliminarmente para cada unidad administrativa para la formulación de las respectivas propuestas de presupuestos institucionales para 2019. El cuadro fue obtenido por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Este cuadro detalla que hay ramos que tienen incrementos en sus techos presupuestarios. El MINEC, que en 2018 contó con $84.3 millones, para 2019 aparece con $28.3 millones más, para llegar a los $112.6 millones. El incremento para esta cartera, si su presupuesto se apega a ese techo, será de 33.6 %. Es decir, que según el cuadro, el MINEC tendrá un monto mayor del que indicó el ministro de Hacienda.

El Ministerio de Economía cubre con parte de su presupuesto el costo del subsidio al gas propano, con el que este producto se vende a menor precio a un poco más de 1 millón de beneficiarios. A mediados de este año, el MINEC pidió un refuerzo de $11 millones en su presupuesto para el pago de ese subsidio.

Por su parte, el vicepresidente de la república y secretario técnico y de Planificación para la Presidencia, Óscar Ortiz, dijo que el próximo 24 de septiembre va a ser convocado el Consejo de Ministros para presentar el presupuesto 2019 y aprobarlo previo al envío a la Asamblea Legislativa.

"Ya estamos listos; tenemos previsto que el 28 de septiembre presentaremos el presupuesto al pleno legislativo para que pueda iniciar el proceso de discusión de este. La construcción de este presupuesto tiene elementos importantes a trasladar, porque casi ya lo tenemos cerrado. Este es un presupuesto que va a requerir de mucho diálogo político y mucha madurez política", expresó Ortiz.

Sin embargo, ministerios como el de Educación, Justicia y Seguridad Pública, Agricultura y Turismo tendrán reducciones en sus asignaciones presupuestarias para el próximo año. El Órgano Ejecutivo contará con un máximo de $2,805.5 millones en 2019, casi $113 millones menos, según la tabla de techos presupuestarios que maneja el Ministerio de Hacienda.