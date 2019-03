Hacienda insiste en que se suspendió el movimiento de plazas

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró que por orden del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, está suspendido el movimiento de plazas en el Ejecutivo. "El presidente me dio una orden el 11 de febrero: cerrar todas las plazas vacantes, las modificaciones, los posibles incrementos", afirmó este viernes, en el programa "Morning Club", de la radio Club 92.5 FM.

El funcionario dijo que estos movimientos son permitidos por la ley, pero el presidente dio la orden de suspenderlos. "Se envió la nota a las 120 instituciones del Estado. Más de alguna ha saltado y ha dicho que hay plazas que tenía que contratar, o personas que se contrataron el año pasado y había que pasarlas a ley de salarios, está bien, son cosas que la ley permite, pero cuando la decisión del presidente es fundamental, hay que tomar el orden de las cosas y decir que en el ejercicio 2019 no hay autorización de mover ningún tema que tenga que ver con remuneraciones", reiteró.

Fuentes recordó que, en diciembre de 2018 y en medio de la discusión previa a la aprobación del presupuesto 2019, los diputados le cuestionaron sobre el movimiento de plazas, principalmente en las instituciones descentralizadas, como la CEPA. "Yo les dije que fueran a revisar el rubro de remuneraciones, el monto. Las instituciones deben ir cambiando y eso no significa que aumente el cambio de remuneraciones. Ellas pueden hacer al interior todas las modificaciones estructurales, orgánicas, pero esas modificaciones no me tienen que aumentar un cinco las remuneraciones, esos movimientos de personal no me tienen que aumentar el gasto de remuneraciones", dijo.

Agregó que hay que dar libertad para que las carteras busquen la forma más eficiente de trabajar, pero que las remuneraciones no deben crecer.

Este no ha sido el caso de CEPA, donde sí se ha modificado el presupuesto para aumentar los montos destinados a remuneraciones (ver nota madre).