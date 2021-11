Hacienda pone aviso en FGR contra una fundación

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, interpuso ayer, ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso por el posible cometimiento del delito de lavado de dinero y evasión al fisco salvadoreño contra una ONG que "movió cerca de $50 millones a un paraíso fiscal" donde fundó un "trust" (fideicomiso) y, posteriormente, durante las auditorías, se ha verificado que en algunas ocasiones, como en el año 2018, desde ese fondo "bajaron donaciones mediante un vehículo de inversión de hasta $2 millones".

Zelaya explicó que, por las atribuciones del Código Tributario, solamente pueden investigar hasta el periodo de tres años, así que será la investigación de la Fiscalía la que defina si en años anteriores hubo este tipo de flujos.

El ministro dijo que no podía revelar el nombre, pero que se trata de "una fundación para ayuda social o desarrollo económico de El Salvador". "Todavía no determinamos porqué una ONG sin fines de lucro tiene que hacer este tipo de operaciones privadas sobre todo en un paraíso fiscal", manifestó Zelaya y agregó que estas entidades no pueden dedicar su patrimonio a aquellas actividades que no sean exclusivamente para las que se fundaron.