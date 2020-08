Hacienda presenta avisos en FGR contra ocho contribuyentes por evasión de $10.2 mill

El Ministerio de Hacienda presentó la mañana de este jueves 13 de agosto un total de 10 avisos por evasión fiscal, correspondiente a ocho contribuyentes, siete estos del tipo jurídico y una persona natural.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el viceministro de Ingresos, Douglas Rodríguez, presentaron los avisos ante la Fiscalía General de la República.

Entre los giros o actividades a los que se dedican las empresas señaladas están distribución de combustibles, construcción, venta de productos farmacéuticos, explosivos armas y municiones; servicios de telecomunicaciones y aparatos telefónicos; venta y producción de productos alimenticios; venta de motocicletas, repuestos y accesorios para las mismas; venta lubricantes, grasas y accesorios para vehículos automotores, entre otros.

En total, los ocho casos suman $6.8 millones de impuestos evadidos, pero si se añaden multas, la deuda asciende a $10.2 millones.

“Estos son casos de años anteriores, para que no se diga también que estamos contrayendo el crecimiento económico de las empresas”, dijo el ministro.

“Caso particular, la venta de fármacos, explosivos y municiones, ese es un caso emblemático... Ese contribuyente no paga IVA, no paga Impuestos sobre la Renta, no paga impuestos específicos ad valorem y todavía se queda con las retenciones de renta que le hace a los empleados”, aseguró el viceministro de Ingresos. Esto ocurrió en 2017 y 2018 y hay en desarrollo una investigación de 2019 sobre la misma empresa.

Zelaya detalló que son alrededor de $65,000 en retenciones los que no fueron declarados a Hacienda, pero sí les fueron retenidos a los empleados.

Otro de los casos que destacaron es el de una distribuidora de combustibles, a la que señalan de evadir $1.7 millones, a los cuales se les suma $2.3 millones en multas.

Detallaron que hay también una compañía que tiene operaciones en el exterior y que no ha estado tributando a El Salvador, acumulando $4.7 millones, más $2.3 millones de multa en la presunta evasión al fisco.

Rodríguez indicó que todas las empresas que están reportadas a la fiscalía tienen la oportunidad de ampararse a la ley de amnistía que Hacienda tendrá en vigencia hasta el 26 de septiembre próximo.

“Invitamos a todos los contribuyentes que tengan una deuda pendiente con el Ministerio de Hacienda a acercarse. Pueden pagar la prima del 10% y gozar de los beneficios. Son hasta ocho cuotas que se les pueden dar. Además se están condonando multas e intereses”, explicó.