Hacienda retendrá hasta 10 % del salario a deudores del fisco

Lee también

El Ministerio de Hacienda (MH) anunció que tomará nuevas acciones para mejorar la recaudación de impuestos. Voceros de la institución dijeron que retendrán hasta 10 % del salario de personas naturales que tengan deudas con el fisco y hasta un 25 % de los ingresos de empresas con mora.“Pensamos implementar de manera rigurosa la normativa legal vigente que comprende la anotación preventiva de inmuebles, vehículos y la inmovilización de cuentas bancarias”, explicó el viceministro de Ingresos del MH, Alejandro Rivera, sobre las personas que declaren de manera incorrecta sus impuestos.En el caso de las empresas, el MH no les dejará comprar maquinaria si no pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y renta. “Vamos a impulsar un nuevo esquema que fiscalizará a contribuyentes con hallazgos específicos de evasión y elusión fiscal… referido al incremento patrimonial, a la compra y venta de inmuebles y vehículos no declaradas”, agregó el viceministro de Ingresos.Rivera dijo que la evasión de IVA al cierre de 2015 fue de $750 millones, y que estima una cantidad similar en evasión de renta. “El año pasado hubo un incremento de los ingresos tributarios, pero no fue suficiente para cubrir el presupuesto. En el país cada año se evade no menos de $1,500 millones”, añadió.Asimismo, informó que al inicio de este año el MH creó la Dirección de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras, que servirá como enlace con la Fiscalía General de la República (FGR) para coordinar e implementar estas medidas.Las autoridades de Hacienda y Aduanas junto con el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, sostuvieron que desde el 1.º de diciembre del año pasado iniciaron un plan piloto de control fronterizo en El Amatillo y La Hachadura, que hasta el 10 de enero de este año permitió un incremento $4.6 millones en la recaudación respecto al periodo anterior.Según un estudio realizado en La Hachadura y El Amatillo, durante 2016 entre ambas sumaron 700 vehículos diarios que pasaban sin control fronterizo. “Con el plan piloto hemos aumentado el escaneo de los medios de transporte en un 70 % en relación al mismo periodo del año 2015. Es un plan que esperamos extenderlo al resto de puestos fronterizos en todo el país”, aseguró el director general de Aduanas, Ernesto Gómez.