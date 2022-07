Hay bajas probabilidades de un ajuste fiscal propio: Stifel

Luego de conocerse la estrategia de compra anticipada de bonos del Gobierno de El Salvador (GOES) esta semana, la firma estadounidense de servicios financieros Stifel considera que la probabilidad de un ajuste fiscal por iniciativa propia es muy baja.

"El gobierno continúa centrándose en políticas de recaudación de ingresos, pero no hay señales de una estrategia fiscal a mediano plazo que indique la voluntad de congelar los sueldos y salarios públicos, mejorar la transparencia de las adquisiciones, cortar bienes y servicios. Es muy poco probable que se contenga el gasto antes de las elecciones", expresó Stifel en una nota publicada el 28 de julio, dos días después del anuncio de la administración Bukele.

El GOES cuenta con $560 millones para la compra: $200 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que originalmente eran para compensar el gasto por el aumento de los combustibles, y $360 millones de las reservas del Banco Central de Reserva Central de Reserva (BCR).

"En teoría, lo mejor para el gobierno sería recomprar tanto como sea posible dado el precio más bajo, pero dejando menos liquidez para financiar el año fiscal 2023, antes de las elecciones de 2024", agrega el análisis. Debido a que la disposición de pagar se ha hecho pública, Stifel comenta que desde la perspectiva de los tenedores de bonos del 2023, lo mejor sería "esperar el par y el pago del cupón el 24 de enero".

En tanto que, para los inversionistas del bono 2025 el dilema es diferente, pues debido a que al Estado se le acumulan las cuentas por pagar en los próximos años, hay un acceso muy limitado al financiamiento externo y no hay ningún programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la vista, la sugerencia es "capturar el precio de mercado y una prima (suponiendo que este sea el curso de acción elegido por las autoridades) en lugar de mantener, mientras observan cómo disminuye la liquidez local en los próximos dos años".

Más pagos

Este año, el GOES debe refinanciar alrededor de $1,900 millones de deuda interna que adquirió mediante la colocación de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), un déficit presupuestario cercano a los $500 millones, entre otros pagos. Esta semana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que la estrategia emprendida con el anuncio de recompra de bonos "es el primer paso para darle sostenibilidad completa a la curva de repago de la deuda".

"Todos nuestros indicadores económicos indican que nosotros tenemos la capacidad de honrar todas nuestras deudas; además ya hemos mostrado nuestros escenarios fiscales en reiteradas ocasiones", dijo Zelaya en referencia al aumento de la recaudación, alza de las exportaciones e incremento de la inversión privada en el 2021.

"No solo es enero de 2023, en enero de 2023 empieza una serie de pagos que vamos a tener que hacer como país, y a partir de eso, es importante no solo tener una visión de corto plazo, sino una visión de mediano y largo plazo", resaltó esta semana el economista Ricardo Castaneda, en un foro económico, al tiempo que apuntó que desde hace dos años no se publica el marco fiscal de mediano en El Salvador.

Sobre el estado de las finanzas públicas, el economista Rafael Lemus comentó que "lo que tenemos es un exceso de gasto y que lo hemos mantenido en un nivel que no podemos pagar", y agregó que el diferir el ajuste fiscal provoca que estos "después sean más altos". El FMI ha situado el ajuste fiscal para el país en un 3 % del PIB.