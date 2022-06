Hay dificultades para verificar la homologación del DUI y NIT

Los salvadoreños tienen hasta el 30 de junio para verificar la homologación entre el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el Documento Único de Identidad (DUI), proceso que entró en vigencia el pasado 24 de diciembre de 2021.

Sin embargo, muchos han tenido que acudir a sus familiares, amigos e incluso al mismo Ministerio de Hacienda, porque se les ha dificultado realizar la consulta.

LA PRENSA GRÁFICA realizó un sondeo en el centro de San Salvador, para conocer si los ciudadanos han revisado la homologación de sus documentos o no, y se identificó que de cada diez personas solamente cinco han realizado el procedimiento.

Ernesto Flamenco, empleado de las cercanías del parque Gerardo Barrios afirmó que lo realizó con ayuda de un familiar, debido a que no comprendió cómo se debía de hacer, porque no hay instrucciones detalladas en la plataforma.

"Yo no lo hice, sino que mi primo porque yo no le entendí, más que no hay mucha información de cómo debería de ser paso a paso y como que hay muchas plataformas, porque a mi primo le pedía otras cosas y a mí solo dos, ahí es donde uno se confunde y me dio algo de temor, porque estar ingresando el DUI en cualquier plataforma no es bueno" sostuvo.

Asimismo, Reyna Zelaya, quien se encontraba en su día libre, mencionó que se le presentaron las dificultades de que le daba error o que por ser con datos móviles y no con wifi no le cargaba la plataforma, por ello decidió asistir al ministerio de Hacienda.

"Fui a ‘las tres torres’ porque la señal no daba y decía error no cargaba la página, no tuvo ningún costo y me dijeron que el NIT queda clausurado, que para cualquier cosa como un trámite en el banco, o de escritura, me va a servir solamente el DUI y fue rápido porque no me dieron ningún carnet sólo me dijeron que esta homologado" expresó Zelaya.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya anunció en su cuenta de Twitter que no es necesario llevar a cabo la homologación, ya que esta es automática y que por lo tanto sólo debe de portar el DUI, ningún documento o trámite adicional.

No obstante, Gabriela Vigil manifiesta que a su abuela no se le ha homologado automáticamente y que ha llamado a los números de teléfono que ha brindado el ministerio de Hacienda.

"En la verificación nos salió el mensaje que decía que no estaba homologado, entonces inicié a llamar a los números que salen en la plataforma, sólo suenan una vez y de ahí se cuelga solo; esperamos no le afecte cuando vaya por su pensión", comentó.

Por otra parte, hay ciudadanos que desconocen sobre el tema, porque manifiestan que no hay información. "Yo ahorita no lo he hecho, porque no me he informado, la verdad es que no he escuchado mucha información de eso, si es obligatorio o no" dijo Salvador Cristales.