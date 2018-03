Honduras le apuesta a atraer más inversiones

Lee también

Honduras se ha convertido en el tercer mayor receptor de inversión extranjera directa (IED) de Centroamérica, superado únicamente con Panamá y Costa Rica. En 2015 los flujos de IED al vecino país crecieron 5 % y alcanzaron los $1,204 millones, casi el triple que los $429 millones que llegaron a El Salvador en el mismo año.El presidente hondureño asegura que la consolidación de la economía y la atracción de las inversiones seguirán siendo ejes fundamentales de su administración. “Creo que las bases están gestadas y vamos a comenzar a ver logros más significativos... Igual en el de la inversión que nos genere empleo masivo y que el país se destaque como uno de los grandes centros de atracción de inversiones”, afirmó en una entrevista publicada por el periódico hondureño La Prensa, en ocasión del inicio de su cuarto año de mandato.En los últimos años, Honduras ha recibido inversiones importantes en los sectores financiero, de bienes raíces y de servicios a empresas. Además, tienen un plan de expansión de la generación y distribución de las energías renovables, de modo que estas constituyan el 80 % de la matriz de generación. En 2015, Honduras se convirtió en el segundo mercado más importante de energía solar en América Latina.Las inversiones en autopistas superaron los $260 millones ese mismo año, y se anunciaron otros $230 millones para un proyecto minero, entre otras inversiones.Hernández habló, también, sobre los efectos que tendrán en su país las decisiones que tomará el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Dijo que aún no se puede asegurar que habrá deportaciones masivas que afecten el flujo de remesas familiares que los hondureños en EUA envían a su país.“¿Qué va a pasar si se deporta masivamente a la clase trabajadora que desempeña labores que no realizan algunos ciudadanos estadounidenses, cómo va a repercutir el valor de ese producto ya elaborado?”, se cuestionó.Recordó que en Estados Unidos el Congreso tiene un peso importante. “Estamos confiando en que el panorama no vaya a ser tan dramático como se pintó en la campaña”.Las remesas familiares hacia Honduras crecieron un 6.6 % en 2016, con respecto de 2015, y sumaron $3,950 millones, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH). Para este año, la entidad prevé un aumento del 5 %. Las remesas equivalen a un 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño, y un 90 % de los envíos proviene de Estados Unidos.Además de la relación directa por la vía de las remesas, Estados Unidos es el principal socio comercial de la región centroamericana. Recientemente, la nación norteamericana firmó la Alianza para la Prosperidad con Guatemala, Honduras y El Salvador.Esta alianza implica el desembolso de fondos para que el Triángulo Norte mejore las condiciones de desarrollo y genere oportunidades para sus poblaciones, y evitar que estas sigan migrando de forma ilegal a EUA. “La administración Obama ya dejó los fondos autorizados para Honduras, con la nueva administración iniciarán los desembolsos”, dijo Hernández.