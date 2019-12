Hotel Real cierra el año con una fiesta bajo las estrellas

Real Hotels & Resorts cerrará su calendario de eventos con una fiesta en el Hotel Real Intercontinental de San Salvador, informó Sandra Osorio, directora de Mercado y Ventas de dicho hotel.

Se trata de "The Last Night with the Stars", una fiesta que se realizará en el área de pabellón del hotel el próximo 31 de diciembre de 2019, a partir de las 8 de la noche, con un precio de $69 por adulto y $35 para niños entre los 6 y los 12 años. Además, para quienes compren su tarjeta para la fiesta, hay un precio preferencia de $79 por habitación para una o dos personas.

El cierre

Con esta actividad, Real Hotels & Resorts finaliza un diciembre lleno de eventos de temporada. "El Hotel Real Intercontinental de San Salvador inició el mes con la estrategia de 'place to be', eventos de moda y de música dirigido a todo el target local, la gente de San Salvador, y nuestros huéspedes", indicó Osorio.

El 4 de diciembre hubo una Fiesta Fashionista, y un Skylounge el 6 de diciembre. "También tuvimos nuestras fiestas compartidas, que van dirigidas a todo el segmento corporativo, las cuales se llaman 'The Winters', miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, cada vez para 1,000 personas", agregó.

"The Winters" es una opción pensada para pequeñas empresas que, por cuestión de recursos o cantiddad de personal, no organizan una fiesta exclusiva para sus colaboradores, pero sí pueden adquirir mesas completas en estas fechas y así realizar una celebración compartida.

En cuanto a la fiesta de fin de año, la ejecutiva explicó que el valor de la tarjeta incluye la cena, el brindis con champagne y uvas, el carnaval, un menú de madrugada, cotillones para el carnaval, además de rifas de noches de alojamiento, consumos en los tres restaurantes —Nau, Picasso y Faisca do Brasil—, y certificados para el el Spa Intercontinental.

La actividad será amenizada por la orquesta Los Alfaro, comenzará a las 8 a.m., hasta la 1 de la mañana, y habrá un show de luces a medianoche.

Osorio destacó la tarifa especial para que las personas que asistan a la fiesta puedan quedarse en el hotel. "La gente quiere disfrutar y no pensar en tener que luego manejar o retirarse", indicó.

Las tarjetas ya están a la venta en el lobby del hotel, donde hay una persona encargada de ello, que también puede apoyarles con la reseva, añadió.

El Hotel Real Intercontinental de San Salvador ha mejorado este año las instalaciones del restaurante Nau, para seguir la estrategia de "place to be", así como el área del Spa Intercontinental.

Las habitaciones tienen ventanas antiruido y conexión a internet de alta velocidad.

Las opciones de restaurantes incluyen a Picasso, con una variedad de pastas y pizzas, entre otros platillos; a Nau, con un menú oriental, y a Faisca do Brasil, un restaurante de carnes al estilo rodizio.

Real Hotels & Resorts es la división hotelera del Grupo Poma, uno de los más grandes del país y que recientemente celebró 100 años de su fundación. Actualmente el grupo tiene inversiones en varios países de la región.