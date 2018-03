ICEFI critica el presupuesto 2017

Lee también

Después de que la semana pasada se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2017 por un monto de $4,957.8 millones, que representa un incremento de $97 millones respecto a 2016, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) emitió un comunicado en el que consideran que el presupuesto no solucionará los problemas en las finanzas públicas.“El ICEFI reitera la importancia de contar con un presupuesto aprobado que permita el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, lamenta que las fuerzas políticas salvadoreñas no hayan consensuado un presupuesto que se alineara a lo aprobado en la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social, en lo que se refiere a transparencia y mejora de la calidad del gasto”, se leía en el comunicado.El instituto considera que la aprobación del presupuesto es “una medida poco transparente” porque no incluye los montos reales de las erogaciones, sin excepciones, que serán ejecutadas en el ejercicio fiscal.“Ante un presupuesto insuficiente y distribuido de manera poco efectiva frente a los desafíos de la sociedad salvadoreña, el ICEFI insiste sobre la necesidad urgente e impostergable de alcanzar un acuerdo fiscal integral”, agregó en el comunicado.