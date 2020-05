INCAE: “el primer paso es pasar de la discusión política a la técnica”

Roberto Artavia, presidente del consejo directivo del INCAE detalle las partes más importantes del "Modelo iintegral para reabrir y operar con seguridad la economía" en los países de Centro América, que la entidad donó a El Salvador. Dice que se debe priorizar en los rubros que deben abrir en un porcentaje más alto que otros. El agro, para aprovechar la ventana que nos da la estación lluviosa, debería ser prioridad.

Entiendo que INCAE ha preparado un Modelo integral para reabrir y operar con seguridad la economía, para los países de Centroamérica

Sí, el modelo, que al principio es muy conceptual pero luego se convierte en práctico, da líneas generales. Es un modelo único, cuando una familia está evaluando riesgo de contagio no solo lo hace en desde la condición económica y social, sino el riesgo de no tener qué comer o poder contar con apoyo social. El hacinamiento en la vivienda. Este modelo le da un instrumento mucho más aplicable a economías emergentes que lo que hacen otros.

En nuestros países hay mucho sector informal. ¿Cómo aprender a convivir más rápido con el virus tomando las medidas, para que no metamos a la gente en una crisis social?

El riesgo que tenemos nosotros es que si el paro es muy duro hay un impacto social. La economía informal también está en riesgo, como lo está alguien que trabaja en una maquila, que recibe un salario cercano al mínimo, no tiene ahorros, tiene deudas que ha contraído porque compró una refrigeradora o una pantalla plana y ahorita toda su vida está en riesgo, a nivel de incumplir sus deuda, alimentar a la familia, pagar servicios públicos, pagar la misma casa. En ese sentido hay un riesgo social inherente, no solo en economía informal sino también en empleados con niveles de salario que los ponen en riesgo muy rápidamente por las cargas de deuda que típicamente vamos asumiendo y más un país que vive tanto de las remesas.

Las remesas también han tenido una caída muy fuerte

Sí, muchos perdieron las dos fuentes.

En el documento hay como un triángulo para salvar vida y proteger empleos.

En la parte económica se ve el empleo productivo y el valor económico. Porque también, seamos francos, El Salvador tiene el nivel de deuda en 68 %. El Salvador tiene un sistema de pensiones comprometido, no se puede dar el lujo de sobrecargar mucho su macroeconomía, y en ese sentido la macroeconomía la va alimentar los impuestos que se pagan. La macroeconomía no genera plata, se alimenta de un sistema fiscal y de deuda creciente. Y en ese sentido, si paramos la economía, también vamos a matar nuestra capacidad fiscal de responder el tema social.

Es una trampa en la que uno puede caer muy rápidamente. No solo porque si a mí me despiden o mi economía informal se paraliza porque no hay gente en la calle, no solo porque pongo en riesgo de alimentación, acceso a salud, educación, pagar la casa, sino porque la misma economía no va a tener los recursos fiscales para hacerme transferencias.

Es necesario tomar en cuenta esa parte económica. Por eso nosotros decimos, primero está el riesgo de contagio, no queremos que nadie se muera, hay proteger sistemas de salud que no se sobrepase la capacidad. El Segundo, cuáles son los impactos social y el tercero cuál es el impacto económico real para que no se cree ese espiral viciosa.

¿Cómo logramos que el modelo se convierta en un plan, como trabajamos como país?

Ya estamos trabajando con un grupo de profesores que están articulando conceptualmente el modelo. Ayer en la tarde se reunieron con FUSADES y ANEP, y con el equipo médico epidemiológico, precisamente para establecer riesgos de contagio, impacto social y riesgo económico. Nosotros esperamos, temprano, en la próxima semana, entregar el modelo ya aplicar a El Salvador y cuando digo a El Salvador, es al gobierno, a ANEP, a FUSADES y también gracias a los medios a la población, para que lo conozca.

¿Tuvieron reuniones con el gobierno?

Ellos ya conocen ese modelo, entiendo que lo llevaron a la Asamblea Legislativa el viernes, como uno de los elementos con que están conformando su plan de apertura. Es un insumo técnico importante que ya acogieron.

Entiendo que al resto de países de la región les entregaron el modelo.

Sí Panamá y Costa Rica. Panamá lo aplica y Costa Rica lo recibió como un insumo. El sector privado de Costa Rica está pidiendo que se aplique este modelo. Y está avanzando. No hay una aplicación directa, sino una ajustada y modificada, que está bien.

¿Y eso esperaría en El Salvador?

Creería que va a ser similar, lo va a recibir FUSADES, lo va a recibir ANEP, el Gobierno y eventualmente desarrollarán un modelo más aplicado a su realidad.

Tener este modelo podría ayudar a encontrar puntos de comunión porque hay mucha división.

Eso que menciona usted es importantísimo y es parte de lo que INCAE quiere asegurar que ocurra. Si usted lee la misión del Instituto, allí dice fomentar diálogo para mejorar las prácticas y relaciones entre sectores de la sociedad. Esto se puede convertir en un puente, para tener una conexión entre lo técnico y lo político.

La convergencia que al final todos son salvadoreños y que lo importante es el bien del país, bienestar y crecimiento económico que respalde ese progreso social. Que la confianza y transparencia se vuelva la norma.

El documento que han presentado dice que uno de los objetivos es que la región salga fortalecida y que además se fortalezcan los liderazgos políticos, económicos y sociales en el país ¿Qué necesitamos?

Para mí se necesitan tres cosas. Primero lo que acabamos de decir, una convergencia, que en el caso de ustedes vea que todos son salvadoreños y que lo importante es el bienestar integral del país y eso significa el bienestar y el progreso social de la población, el bienestar y el crecimiento económico que respalde el progreso social. Y un contrato social y un marco institucional donde la confianza, la transparencia se vuelvan la norma. En esta situación donde hay enormes tensiones, que encuentre ese hilito que los permite unirse en algo y crear confianza y ver que tienen puntos de vista distintos, pero tienen el progreso social, la prosperidad económica y la sostenibilidad como objetivo y se puede dar un diálogo más constructivo.

Lo segundo

Tiene que ser un esfuerzo regional porque nuestras fronteras son muy permeables y en ese sentido un país lo hace bien y otro muy mal, pues vamos a tener conflictos de fronteras, fronteras cerradas e implica riesgo en seguridad alimentaria o económica. Costa Rica, Guatemala y El Salvador tienen un alto porcentaje de comercio en la región. Grandes empresas regionales, es una segunda dimensión que nos interesa.

¿Cuál es el primer paso? Según el Gobierno estamos en una etapa difícil de contagio.

Le voy a dar los dos primeros pasos que a mi juicio deben ser simultáneos. El primero es pasar de la discusión política a la técnica, si se discute a nivel técnico, se toman decisiones en base a los objetivos. Si se discute a nivel político se está tratando de luchar por el poder, desprestigiar al otro, entonces la discusión se pierde. Lo segundo, hay un orden de prioridad muy claro en los sectores, y hay uno que no podemos dejar de lado, porque ya viene la siembra, estamos en mayo, caen las primeras agüitas y necesitamos estar seguro de que se siembra. No podemos estar en una discusión de cuándo abrimos o cuando no abrimos, eso tiene que darse.

Es que si no perdemos una ventana importante para el agro.

Para que se dé eso tiene que operar gente que vende tractores, que vende fertilizantes, herramientas, los que le dan mantenimiento a las infraestructuras agrícolas. Claramente, debe haber una apertura multisectorial. No es lo mismo abrir una finca que abrir una ferretería, no es lo mismo abrir una empresa. Entonces nosotros hablamos de seis niveles de protocolos, donde todos tienen que abrir.

El verde, el agro, muy amplio, y el rojo, el de mayor riesgo, con una franijta muy estrecha. Y es importante que así sea, porque sin ese pedacito del rojo, lo demás no va a funcionar. Entonces tiene que haber una racionalidad de las cadenas de valor, de la estructura interconectada de la economía porque no puedo decir que abro la J si no abrir la A, entonces hay que tener mucha conciencia de la interconexión de la economía y se logren los objetivos en cada uno de los sectores.

Hay una lámina que lo muestra.

Sí. Las economías de hoy tienen unos niveles de interconexión a veces imprevistos y si voy a abrir un sector tengo que asegurarme que todos los sectores que requiere abiertos estén disponibles para que la economía pueda funcionar.

En ese sentido, acuérdese que con un porcentaje muy alto de minifundios informales que participan, el abastecimiento requiere que funcionen los intermediarios, que llevan las herramientas, los insumos, etc.

Por eso ese paralelismo: Los verdes abren mucho, los rojos abren poco, los amarillos y anaranjados abren en una escala creciente. Cada color puede incluir varias industrias.

La gente tiene la percepción que vamos a abrir, y vamos a abrir los cines, pero hay industrias que abrirían a un 1 %, por ejemplo, solo tareas básicas

El tema de las cadenas de valor es importante. Usted pone el ejemplo de los cines, le pongo el de flores frescas que afecta a Costa Rica y Guatemala, que las importan en la panza de los aviones a Europa.

No hay aviones volando, entonces las empresas de flores deben permitir hacer podas, cortas, fertilizar y cortar las flores para vender un poquito en mercado y luego usarlo de compostaje, sino va a ser terrible luego remover todo. Esa empresa, no abre comercialmente, pero sí para mantenimiento. Los expertos de los sectores deben participar. Esto no lo puede hacer un ministro o un académico, allí tiene que estar el que sabe cómo funciona la comunidad y la cadena de valor.

Preocupa cómo generar conciencia para que la gente abrace las medidas sanitarias y comenzar a abrir. ¿Cómo hacer para cumplir las medidas?

Tiene razón, una porque somos culturalmente menos disciplinados que taiwaneses o alemanes. Pero este protocolo no es para dos semanas, puede ser para dos años, va a seguir brotes y vacuna quién sabe cuándo va a haber. Para nosotros es importante crear e instrumentar una cultura de prácticas diferentes. Tiene que tener incentivos, reconocimientos y castigos, por el cumplimiento, para que realmente la cultura esté instrumentada y se pueda aplicar.

Allí nosotros hablamos del monitoreo que no solo incluye al gobierno, inspectores del ministerio de trabajo, del ministerio de Salud y economía, incluye control por parte de las gremiales en su sector y que allí mismo se hagan denuncias y sanciones, y si estas no funcione, puede ser denuncia ciudadana con responsabilidad, que no es para ir a molestar o hacerle daño a alguien. Esa no resulta en una multa o cierre, si no en una inspección.

Cuando le cierren las empresas y tengan dos meses la empresa cerrada van a entender. El tema ese de los incentivos, reconocimientos y castigos es esencial, el tema donde la gente se da cuenta que la violación tiene consecuencias no generales sino familiares, personales.

Insistimos que en la economía informal, hay que crear instrumentos, higiene en mercados, terminales, hay que resolverlo con infraestructura.

¿Quién es?

Roberto Artavia presidente del consejo directivo del INCAE

Trayectoria:

Presidente de VIVA Trust y de la Fundación Latinoamérica Posible.