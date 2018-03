INTI recibió equipo para talleres

Lee también

Los 1,280 alumnos del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) contarán con nuevas herramientas, equipo industrial e insumos para mejorar sus clases y prácticas diarias. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) donó motores eléctricos, baterías de carros, cables, lámparas, tubos, entre otros materiales.El presidente de la ASI, Javier Simán, explicó que a inicios de este año el INTI informó que no podía comprar todos materiales y equipos básicos para las clases de sus alumnos.“Nos preocupa mucho que el Gobierno no esté destinando recursos a la educación. Este es uno de los tres servicios básicos que deben brindar a las personas, además de la salud y la seguridad”, expresó el presidente de la gremial.“Estamos convencidos de que el futuro de El Salvador depende de la calidad de la educación que damos a nuestros jóvenes. En la ASI estamos enfocando nuestros esfuerzos para que los jóvenes se preparen desde el bachillerato, y así puedan encontrar oportunidades y alcanzar sus sueños en el país sin tener que emigrar a otro lugar”, agregó.También informó que el equipo donado será de uso exclusivo del INTI; es decir, que el Ministerio de Educación (MINED) no podrá determinar qué hacer con dichos materiales. De hecho, ese fue el convenio que firmó la gremial con el instituto nacional al momento de la entrega de las herramientas.Otro de los acuerdos al que llegaron, la ASI y el INTI, es que los alumnos podrán visitar empresas e industrias que son parte de la gremial, como parte de las prácticas educativas. “Además de lograr que los jóvenes tengan empleo, también buscamos que puedan tener la oportunidad de que monten su propio micro negocio”, añadió Simán.El director ejecutivo de la gremial, Jorge Arriaza, dijo que de la exposición que realiza todos los años el INTI, se escogerán los mejores proyectos para que participen en la Feria Industrial que organiza la ASI, y que se llevará a cabo en noviembre de este año.