Iglesia critica que cotizantes darán más del salario y recibirán menos en cuentas individuales

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, leyó hoy en la misa dominical en la catedral metropolitana de San Salvador la postura del episcopado ante la reciente reforma de pensiones aprobada la noche del miércoles en la Asamblea Legislativa.

“Dicha reforma no beneficia a los trabajadores como era de esperarse”, dijo Escobar Alas, criticó que se haya incrementado el porcentaje del salario que el trabajador deberá aportar y por el contrario se disminuye el porcentaje del dinero ahorrad que irá a la cuenta del trabajador. “Ya no recibirán el 10.8 % sino el 8.1 %, sufriendo una disminución de 2.7 puntos en su cuenta individual”, dijo.

También, dijo que “todavía queda pendiente la amenaza de aumentar la edad de los cotizantes para poderse pensionar”.

“Aunque fue una votación unánime y el decreto fue ya sancionado, pedimos, por el bien de los trabajadores, se reconsideren estos puntos de la reforma de ley”, pidió el arzobispo. Llamó a que en lugar de descontar más dinero del bolsillo de los trabajadores se disminuya la comisión que reciben las aseguradoras de pensiones (AFP), que será de 1.9 %, según la reforma.

Escobar también pidió “que el Estado, en vez de beneficiarse de los fondos de los trabajadores, sea el garante de respeto a dichos fondos, y brinde el apoyo necesario, procurando el mejor crecimiento de esos fondos con los intereses generados”.

“¿Por qué no admitir que los trabajadores no fueron incluidos en esta reforma? ¿por qué no decir que los dueños de la fiesta no fueron invitados a la fiesta?”, cuestionó el arzobispo, que además dijo que “el problema aquí es fiscal” y que “ahí es donde tiene que cargar la tinta el legislador”.

“Hablemos claro, que esto de las AFP lo impusieron a principios del siglo, lo tomaron de Chile (...) el sistema es injusto, pero aquí no se alcanza a superar (...) el sistema mismo ha establecido que se ocupen esos fondos para resolver deudas del Estado y los problemas fiscales del Estado (...) no es justo”, dijo Escobar, y agregó que “debería hacerse una reforma” y “cambiarse el sistema”.

“¿Por qué se lo tomamos (el dinero) a los trabajadores? Porque son pobres, porque no se pueden defender, están a merced de las leyes (...) debe hacerse una reforma que beneficie a los trabajadores, porque es su dinero, producto de su trabajo honesto”, dijo, respecto a que los ahorros de los cotizantes son tomados y utilizados amparados en las leyes elaboradas.